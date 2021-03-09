Великий пост — самый важный и самый строгий из всех постов христианского мира. Он начинается за семь недель до светлого праздника Воскресения Христова. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку основная часть поста длится 40 дней. Когда же Великий пост в 2021 году? Ответ найдете в нашем материале.

Великий пост — самый главный и самый строгий пост в году. Его цель — прославить страдания Иисуса Христа, а также вспомнить Страстную неделю — время тайной вечери, суда над Христом, его смерти и воскрешения. Сразу после окончания поста христиане отмечают большой праздник — Воскресение Христово.

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Когда начнется Великий пост в 2021 году

Ежегодно дата Великого поста меняется. Она зависит от празднования Пасхи. В этом году Пасха отмечается 2 мая, а значит, Великий пост в 2021 году начнется 15 марта, в понедельник, и продлится до 1 мая включительно.

Что нельзя делать в Великий пост:

употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты и яйца

есть деликатесы (дорогие изысканные блюда и морепродукты)

пить алкоголь (разрешается вино в определенные дни)

венчаться, исполнять супружеский долг, прелюбодействовать.

Что нужно делать в Великий пост:

посещать церковь, молиться (и дома тоже), причащаться

прощать и просить прощения у других

быть добрее и совершать благие дела.

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Стоит помнить, что цель Великого поста — не только ограничить себя в употреблении определенных продуктов. Цель поста — стать лучше, очистить душу и исправить ошибки.

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