Что сулит этот день всем знакам зодиака? Читайте подробный гороскоп на 10 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы удручены проблемами, которых по сути нет. Вы сами придумываете дополнительные хлопоты, с которыми еле справляетесь. Убедитесь, что все не так плохо.

Телец

Уделите время отдыху. Постарайтесь пропускать мимо себя весь негатив. Может показаться, что вы зашли в тупик, однако это усталость.

Близнецы

Наконец-то вы набрались смелости и сделали то, что давно хотели. Это первый шаг, чтобы зарекомендовать себя!

Рак

Научитесь говорить «нет». Многие из окружения начали пользоваться вашей добротой.

Лев

Может показаться, что вы впадаете в депрессию. Все потому, что звезды расположились так, что от вас требуется анализ своих действий.

Дева

Девы в ударе. Вы работаете за двоих и помните: что посеете, то и пожнете. Совсем скоро начнете пожинать плоды.

Весы

Весы, проявите себя уже скорее, пойдите навстречу тому, к кому неравнодушны. Звезды говорят, что эта среда станет решающей в марте.

Скорпион

Скорпионы легко поддаются панике и чужому мнению. Чтобы не наделать глупостей, сохраняйте спокойствие и здравый смысл.

Стрелец

Стрельцам может повезти в финансовом плане. Вы удачливы, как никогда. Поэтому беритесь за работу, которую предлагают.

Козерог

Не отказывайтесь провести время в кругу родных. Это позволит зарядиться новыми силами и любовью.

Водолей

Помните, что главное ― заниматься любимым делом, которое рано или поздно начнет приносить стабильный доход. Поэтому не бойтесь совмещать хобби и должность.

Рыбы

Рыбам следует обратить внимание на быт. Приберитесь в доме и шкафу. Избавьтесь от старых вещей.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2021 год от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ