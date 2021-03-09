Елена Вознесенская — молодая актриса, которая сыграла одну из главных ролей в детективном сериале «Слід», премьера которого состоялась этой осенью на телеканале СТБ. Женщина сыграла судмедэксперта и патологоанатома Марию Небесную. Читайте в нашем материале подробную биографию о Елене Вознесенской.

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Елена Вознесенская родилась 17 августа 1986 года в Запорожье. С самого детства мечтала работать «вон там в телевизоре». Так отвечала маленькая девочка своей маме. В 14 лет пошла на первые в своей жизни пробы телеведущих, после которых разочаровалась в этой профессии.

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«Я пошла на кастинг на один из запорожских телеканалов. На суфлере был текст проекта «Новости технологий». Представляете, как это ребёнку в таком возрасте читать текст, наполненный сплошной терминологией! Я вышла и сказала маме: «Это что же мне вот так всю жизнь читать текст с этого ящика? Нет, никогда не стану телеведущей!» — призналась Елена.

Но, как говорится, никогда не говори «никогда». На телевидении в кадре Елена работает уже 19-й год.

После школы поступила в Харьковский университет внутренних дел на Специальный факультет, где готовили сотрудников Интерпола.

«Мне очень нравилось учиться там. Приемы рукопашного боя, огневая подготовка, строевой шаг, самоволки (смеется. — Прим. ред.). Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. И после практики на 4 курсе я поняла, что здесь я получила знания и навыки, которые, кстати, позже мне действительно пригодились в кино, — но мое истинное призвание было в другом».

Поэтому на последнем курсе Елена перевелась в Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Там будущая актриса получила сразу два высших образования по специальностям юридическая журналистика и филология. На последнем курсе университета начала работать преподавателем трудового права в Харьковском торгово-экономическом колледже. После окончания университета переехала в Киев и стала работать преподавателем трудового и информационного права в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Защитила диссертацию на тему «Государственное регулирование и управление в сфере СМИ» и получила научную степень кандидата юридических наук.

Параллельно с преподаванием в колледже дебютировала ведущей новостей на харьковском телеканале Simon.

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По окончании университета Елену пригласили работать в столицу ведущей программы «Fashion-line» на телеканале Первый деловой. Так началась ее телевизионная карьера в Киеве. Новые проекты и новые телеканалы. Три года работала ведущей информационно-развлекательной программы «Доброго ранку, Україно!» на телеканале ЭРА. Пять лет — ведущей редакции информационно-аналитических программ на телеканале ТОНИС. Два года — ведущей новостей русской редакции мультимедийной платформы иновещания телеканала UA|TV. С 2020 года работает ведущей итогового информационного выпуска программы «Київ — Newsroom».

В кино Елена мечтала попасть с детства настолько сильно, что однажды ее мольбы были услышаны, причем совсем оригинальным образом:

«Мой будущий муж, который абсолютно далек от телевизионной или киношной темы, захотел сделать мне необычное предложение руки и сердца: он нанял настоящую съемочную группу, которая организовала для меня кастинг на фильм. Я прошла все этапы отбора. И уже на съемках мой муж, будучи одним из актеров в маске, сделал мне предложение. Сначала я обрадовалась, но вечером ко мне пришло осознание случившегося и я разрыдалась, что не попала в кино. Тогда я еще не понимала, что режиссер-то был настоящий!», — вспоминает Елена.

Уже через некоторое время режиссер, который помогал в кастинге, позвонил и предложил сыграть эпизодическую роль в одном из украинских сериалов. А через полгода Елена получила одну за одной главные роли в сериалах «Клиника», «Школа», «История одного преступления», «Женский доктор».

Параллельно со съемками в кино и на телевидении она окончила актерский факультет в Украинской школе кино «Ukrainian Film School». И стала дипломированной актрисой театра и кино.

В 2020 году Елена Вознесенская прошла кастинг и получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Это были грандиозные пробы, вспоминает актриса:

«Я приезжала на пробы 7 раз! И каждый раз, когда мне звонили, я все думала: ну вот оно, наконец-то, меня утвердили! Но нет, меня снова и снова пробовали. Причем на разные роли — роль оперативника и роль патологоанатома. Сложно было определиться, но выбор был сделан. На кастинг, как на работу, ― смеялась я. Но это того стоило!».

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Фильмография:

2020 — «Филин», «Слід»

2019 — «Женский доктор-4», «Другая жизнь Анны», «Паника Вова».

2018 — «История одного преступления», «Ярлыки», «Опер по вызову», «Парашютисты», «Лаунжерон», «Грааль», «Голос из прошлого»

2017 — «Школа»

2016 — «Клиника»

2015 ― «Центральная больница».

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