Что приготовить на завтрак: топ-5 полезных сэндвичей от участников «МастерШеф»
09.03.2021
Нет времени готовить сытный и полезный завтрак? Сделайте сэндвич! Если выбрать правильные ингредиенты, он получится вкусным и таким же богатым питательными веществами, как и каша. Кроме того, сэндвичи удобно брать с собой, чтобы перекусить позже или в дороге. Простые и быстрые рецепты сэндвичей на завтрак от участников «МастерШеф» – в нашем материале.
Ржаные сэндвичи с сыром, авокадо и соусом из трав
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 100 г сливочного сыра
- 50 г нежирного твердого сыра
- 50 г козьего сыра
- несколько ломтиков ржаного хлеба
- листья шпината
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Для соуса зелень мелко порубить и смешать со сливочным сыром. Получившейся массой равномерно смазать каждый ломтик хлеба.
- Нарезать твердый и козий сыр. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Мякоть нарезать.
- Собрать сэндвичи. На ломтики хлеба с соусом из трав уложить несколько листьев шпината, авокадо, твердый сыр и козий. Накрыть оставшимися ломтиками.
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Сэндвичи со свекольным хумусом
Ингредиенты:
Для хумуса:
- 1 свекла
- 150 г белой фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- соль, перец
Для сэндвичей:
- 1 огурец
- 1 красный болгарский перец
- 1 морковь
- зелень по вкусу
- ломтики цельнозернового хлеба
Способ приготовления:
- Для хумуса отварить до готовности фасоль и запечь свеклу. Очистить свеклу от кожицы, крупно нарезать и поместить в чашу блендера. Добавить фасоль, измельченный чеснок и оливковое масло. Посолить и поперчить, а затем взбить все до однородности.
- Огурец и перец тонко нарезать. Морковь натереть.
- Ломтики хлеба смазать приготовленным свекольным хумусом. Сверху выложить овощи и зелень. Накрыть оставшимися ломтиками хлеба.
Сэндвичи с тунцом и яйцами
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца в собственном соку
- 1 огурец
- 2 яйца
- 100 г сыра рикотта
- 2 цельнозерновые булочки
- руккола или листья шпината по вкусу
- соль, перец
Способ приготовления:
- Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами. Огурец очистить и нарезать кружочками. Тунец при необходимости размять вилкой.
- Булочки разрезать вдоль и каждый ломтик смазать рикоттой. Выложить на половину огурцы, тунец, яйца и зелень. Посолить и поперчить по вкусу. Накрыть оставшимися двумя ломтиками булочек.
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Диетические сэндвичи из хлебцев
Ингредиенты:
- 100 г творога
- 1 огурец
- 1 редис
- хлебцы
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи нарезать тонкими кружочками. Зелень порубить.
- Хлебцы смазать творогом. Выложить овощи и зелень.
Сладкие сэндвичи с арахисовой пастой и бананом
Ингредиенты:
- 100 г замороженных ягод
- 100 г арахисовой пасты
- 1 банан
- ломтики хлеба с маком или сухофруктами
Способ приготовления:
- Ягоды измельчить блендером в пюре. Бананы нарезать кружочками.
- Смазать ломтики хлеба арахисовой пастой, выложить банан и полить ягодной массой. Каждый бутерброд накрыть второй половинкой хлеба.
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