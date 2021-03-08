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Рецепты блинов на Масленицу: как просто приготовить блины, рассказала Надя Матвеева

08.03.2021

Существует огромное количество рецептов блинов на любой вкус:  на молоке, кефире, воде, сладкие, соленые и множество других. У любой хозяйки есть свой секрет приготовления. Каждый уникален и достоин внимания. Где же найти рецепты блинов? Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева собрала всевозможные рецепты самых вкусных блинов.  

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Блины на воде

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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • кипяченая вода 0,5 л
  • сахар 2 ст. л.
  • соль щепотка
  • мука 1,52 стакана
  • растительное масло 12 ст. л.  (по желанию)

Приготовление:

  1. Смешать муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешать и постепенно добавить воду.
  2. Снова перемешать, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны.
  3. Жарить на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать.
  4. Влить тесто в сковородку и равномерно распределить его по дну. Когда одна сторона прожариться, аккуратно перевернуть блин на другую сторону.

Блины на молоке

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Ингредиенты (на 20 шт.):

  • молоко 3–3,5% жирности – 250 мл
  • мука – 2–2,5 стакана
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • вода кипяченая – 250 мл
  • растительное масло – 50 мл

Приготовление:

  1. Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим.
  2. Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло.
  3. Все хорошо перемешиваем.
  4. Растительным маслом смазать сковороду  (лучше с тонкими стенками и тонким дном).
  5. Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.

Блины на кефире

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Ингредиенты:

  • нежирный кефир – 2 стакана
  • мука – 2 стакана
  • яйца – 2 шт.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль
  • сахар

Приготовление:

  1. Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком.
  2. В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут.
  3. Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины.
  4. Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.

Блины на дрожжах

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Ингредиенты ( на 20 штук):

  • мука — 3 стакана
  • молоко — 750 мл
  • яйца — 3 шт.
  • дрожжи (прессованные) — 20 г
  • вода — 250 мл
  • сахар —2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти на 10–15 минут.
  2. Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока.
  3. Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут.
  4. Выпекаем на сковороде с толстым дном.
  5. Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяем по всей поверхности.
  6. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.

Блины без молока, яиц и масла

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Ингредиенты:

  • гречневая мука – 200 г
  • пшеничная мука – 200 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • сухие дрожжи – 1 ч. л.
  • вода – 500 мл
  • корица – ½ ч. л.
  • цедра лимона
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • мед жидкий – по вкусу

Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Блины в технике Pancake Art

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Ингредиенты (на 6 блинов):

  • яйца – 4 шт.
  • щепотка соли
  • сахар – 4 ст. л.
  • молоко 2,5% – 1 л
  • масло – 1 ст. л.
  • мука – 3 стакана
  • Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)

Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Кукурузные блины

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Ингредиенты:

  • мука кукурузная – 1 стакан
  • ряженка – 1 стакан
  • сода – щепотка
  • соль – ½ ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • молоко – 1 стакан
  • масло кукурузное – 2–3 ст. л.
  • яйца – 2 шт.

Полный рецепт блинов найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Топ-10 рецептов блинов

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Для вас мы собрали топ-10 рецептов блинов — от классических тонких на молоке до самых невероятных и очень вкусных. Их рецепты сможете найти, кликнув на подзаголовок выше.

Приятного аппетита!

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