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Рецепт блинов с апельсиновой карамелью на Масленицу 2021

08.03.2021

Идеальный рецепт блинов на Масленицу 2021 ищут все хозяйки. Каждая хочет удивить своих родных тонкими и вкусными кулинарными шедеврами. Своим любимым рецептом блинчиков с апельсиновой карамелью поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.

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Ингредиенты для теста:

  • мука 130 г
  • сахар 20 г
  • молоко 300 мл
  • яйца 3 шт.
  • цедра 1 апельсина
  • «ореховое» масло 60 г
  • апельсиновый ликер (по желанию) 50 мл
  • соль — щепотка

Ингредиенты для апельсиновой карамели:

  • сахар 40 г
  • сливочное масло — 20 г
  • апельсиновый ликер или черный ром (по желанию)  — 20 мл
  • филе, сок и бланшированная цедра 2 апельсинов

Приготовление «орехового»  масла:

Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Появится характерный запах фундука.

Приготовление блинов:

  1. Смешайте яйца с сахаром и добавьте апельсиновый ликер.
  2. Засыпьте муку, соль и цедру апельсина. Перемешайте все венчиком, чтобы не было комочков.
  3. Введите все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое «ореховое» масло.
  4. Жарим блины на сковороде.
  5. Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 23 см.

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Приготовление апельсиновой карамели:

  1. С апельсина снимаем цедру.
  2. Вырезаем филе апельсинов.
  3. На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно.
  4. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
  5. Добавляем апельсиновый ликер и ждем еще несколько секунд до испарения спирта.
  6. Добавляем апельсиновый сок, филе и бланшированную цедру.
  7. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.

Приятного аппетита!

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