Гороскоп на 9 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно проявить собранность, а кто может смело браться за амбициозный проект? Читайте гороскоп на 9 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Каким бы опытом Овен ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Ему необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным.

Телец

Звезды советуют Тельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот.

Близнецы

Близнецам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Рак

Раку в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым незначительным вопросам у него могут возникать разногласия.

Лев

День потребует ото Льва таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от него только фактов.

Дева

В течение дня Дева будет неравнодушна к точным цифрам и фактам. Она сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы.

Весы

Весы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Весов получится действовать в команде.

Скорпион

Отличный день для того, чтобы Скорпион завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность будут на высоте.

Стрелец

Звезды настоятельно советуют Стрельцу заняться разработкой амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой.

Козерог

У Козерога есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Он сможет получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям.

Водолей

Водолею стоит подумать над тем, где он совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.

Рыбы

В каком-то вопросе от Рыб может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. В обоих вариантах присутствуют минусы и плюсы.

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