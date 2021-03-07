Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кто должен сосредоточиться на работе? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 8 по 14 марта 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Овны могут рассчитывать на успех в поездках и переговорах, особенно если вы сможете довести процесс до подписания договора в пятницу. У тех, кому приходится много говорить в силу профессии, не будет проблем с темами и аудиторией. Если в ваши планы входит покупка авто – можете присматривать.

Телец

Вас ждет милая романтическая история, причем чувства вспыхнут к кому-то из друзей или к человеку из окружения ваших друзей. Это будет необычно и очень волнующе, но долго, увы, не продлится. Тельцам, любящим деньги, важно быть начеку: звезды подскажут новые источники дохода.

Близнецы

В ваш знак приходит решительный и смелый Марс – не дайте его энергии утонуть в говорильне и бесконечном планировании. Используйте его силу для личностного роста и введения новых полезных привычек. Выполняйте на этой неделе все, что задумаете, это будет хороший опыт.

Рак

Ракам дается шанс покончить с личными проблемами, которые тяготят. Если вы хотите перевернуть страницу и начать все с чистого листа, то у вас это получится в конце недели. Подводными камнями в эти дни могут стать иллюзии, самообман, фантазии, отказ поверить в реальность.

Лев

Львы обожают праздники, так что все мысли будут крутиться вокруг 8 марта. В то же время упускать новые возможности вы вряд ли захотите. На этой неделе они будут приходить от друзей. Прислушивайтесь к их советам, изучайте предложения, но решения принимайте аккуратно.

Дева

Девам в очередной раз придется искать баланс между работой и семьей: обидно отказываться от деловых предложений, но и обстановку в семье игнорировать нельзя. В пятницу звезды могут дать подсказку, как вам поступать. Ну а в выходные полностью переключитесь на домашние дела.

Весы

Весам стоит бросить все силы на учебу или работу с информацией. Вы легко освоите новые программы или незнакомую технику. Желающим научиться водить машину рекомендуется срочно идти на курсы. А вот в личной жизни лучше включить подозрительность: есть риск обмана.

Скорпион

У Скорпионов сдвинутся с места дела, связанные с судами, нотариусами, социальными выплатами. Вы скоро получите долгожданный ответ или готовый документ. К концу недели произойдет приятное событие дома, благодаря которому вы будете чувствовать себя спокойно и защищено.

Стрелец

Если вы ждали предложения руки и сердца – оно где-то очень близко! Как и подписание договора о партнерстве, продуктивная деловая встреча. В общем, жизнь будет бить ключом, но начиная с пятницы захочется расслабиться. В выходные Луна в вашем знаке настроит на игривый лад.

Козерог

Работа – ваша родная стихия, и очень скоро она окружит со всех сторон. Только не переоценивайте свои силы и не становитесь трудоголиком, хотя бы ради своего здоровья. Соблюдайте меру! А иногда вообще предавайтесь лени, например, в эти выходные, когда сама природа призывает к сибаритству.

Водолей

Творческих Водолеев ждет продуктивный период, начало которому будет положено в четверг. В этот же день можно начинать занятия спортом, танцами, посещение кружков, групп, школ. А в пятницу вас найдет заслуженная награда или другой вариант позитивной кармы, вам будет чему порадоваться.

Рыбы

Звезды придадут энтузиазма Рыбам, которые любят создавать домашний уют, готовить, выращивать растения. Результатом этого станут приятные покупки и подарки. Тем, кто не любит столь приземленных занятий, можно переключиться на другие дела, успокаивающие нервы и воображение.

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