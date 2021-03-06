Известная украинская исполнительница и судья талант-шоу «Х-фактор» Настя Каменских анонсировала выход нового трека — музыкальной композиции под названием «Девочки рулят». Премьера состоится уже 5 марта. Подробнее читайте в материале.

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Популярная украинская певица Настя Каменских в своем блоге в Instagram анонсировала премьеру нового трека под названием «Девочки рулят». Уже 5 марта поклонники исполнительницы смогут услышать новый трек, а 18 марта состоится премьера клипа. Эта песня, как и другие 12 композиций, войдет в новый альбом, релиз которого запланирован на конец весны.

«Они (песни. — Прим. ред.) расскажут о глубине и многогранности характера каждой женщины, о женской дружбе, поддержке и, конечно же, о любви. Будет весь спектр эмоций, которые мы проживаем с вами каждую секунду нашей жизни. А еще я буду много рэповать», — написала Настя Каменских в своем блоге.

Работу над альбомом NK начала еще в апреле прошлого года. За все это время, как утверждает певица, он впитал в себя все мысли, эмоции и события, которые Настя пережила за весь этот период

«Этот альбом — это тот красивый и захватывающий многогранный Мир Женщины, который олицетворяет каждую из нас. Ведь мы, девочки, — такие девочки. Умеем быть одновременно страстными и нежными, спокойными и энергичными, серьезными и иногда немного капризными. Загадочными и веселыми, чувственными и эффектными. Мы разные и в этом наша сила!» — говорит Настя.

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Также 6 марта в 22:22 Настя Каменских станет гостьей нового юмористического шоу от телеканала СТБ и «Дизель Студио» — «Дизель Найт». Исполнит ли певица свою новую композицию, а также что приготовили авторы шоу для непревзойденной NK — смотрите совсем скоро в вечернем шоу «Dizel Night».

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