Гороскоп на 7 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно отдохнуть, а кому ― свести общение к минимуму? Читайте гороскоп на 7 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день вам стоит быть мягче и лояльнее. Прежде всего по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и оказаться в центре событий. Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.

Телец

Не очень простым окажется для вас этот день. В личных отношениях возможно непонимание, в рабочих — конфликтные ситуации. Сейчас лучше всего свести к минимуму любое общение. Побудьте немного в одиночестве. Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил, и вам станет намного легче.

Близнецы

Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно будет вечером: вас ждет драгоценный отдых.

Рак

Проведите этот день в обществе близких по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, вы вряд ли сумеете добиться больших результатов. Будьте обстоятельны и неторопливы. Тщательно продумывайте каждый шаг. Принимая решение, взвешивайте все «за» и «против». Не злоупотребляйте алкоголем и острой пищей.

Лев

Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам поручения от начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли ее вообще совершать?

Дева

Не пора ли навести порядок в рабочих делах? Сделайте это сейчас, иначе потом вы еще больше запутаетесь. Возможна неожиданная встреча с человеком, который был вам дорог в прошлом. Как теперь будут развиваться ваши отношения — большой вопрос. Многое будет зависеть от вас. Действуйте!

Весы

Гармоничный и спокойный день для Весов — проводите максимум времени в кругу родных и близких людей, в разговорах о жизни и философских размышлениях. В первой половине дня могут возникнуть трудности в работе с информацией. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли принесут успех. Вечером помедитируйте или примите расслабляющую ванну.

Скорпион

Этот день принесет с собой хорошее, по-настоящему мартовское настроение! Отправляйтесь на природу, а лучше — в отпуск, дела подождут. Вам может поступить интересное и довольно выгодное, на первый взгляд, предложение. Чтобы не обмануться, тщательно все взвесьте, прежде чем говорить «да».

Стрелец

Постарайтесь свести общение к минимуму: Стрельцам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь попасться на удочку лести. Наведите в доме порядок — избавьтесь от старых ненужных вещей. Этот день прекрасно подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

Козерог

Пришло время начать говорить вслух о своих чувствах. Ваш избранник давно ждет от вас ответного шага, почему же вы медлите? Семейные дамы займутся традиционными хлопотами. Но не переусердствуйте: в этот период надо больше отдыхать, наслаждаясь свежим воздухом и лучами солнца.

Водолей

Начинайте только те дела, в успехе которых не сомневаетесь. Избегайте суеты, не принимайте поспешных решений и не позволяйте себе резких суждений в адрес кого бы то ни было. Прежде чем приступить к реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Рыбы

Для Рыб в этот день наступает время активных действий. Все, что вы получите сегодня, обязательно пригодится вам в ближайшем будущем, даже если сперва вам будет казаться, что это не так. Хорошо начинать курс оздоровительных мероприятий. Проявляйте щедрость и альтруизм. Если есть возможность, проведите время на природе, близ воды.

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