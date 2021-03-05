Лучшие поздравления с 8 марта – это поздравления своими словами для мам, любимых, подруг. Мы собрали красивые и оригинальные поздравления с 8 марта в прозе, чтобы вы могли порадовать своих близких и вдохновиться на приятные и искренние поздравления.

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Поздравления с 8 марта маме в прозе

Мамочка! Поздравляю тебя с 8 марта! В этот день я желаю тебе счастья, удачи, здоровья и побольше радости. Спасибо тебе за то, что научила всегда и везде успевать, в самые трудные дни находить время для близких и оставаться хорошим человеком. Ты никогда не сдавалась и не разрешала сдаваться никому. Я люблю тебя сильно-сильно, и не только сегодня, а все дни в году, всегда.

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Мама! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Ты у меня самая лучшая, и даже когда я не могу быть с тобой, я все равно всегда думаю о тебе, помню, чему ты меня научила, и надеваю шапку, когда холодно. Люблю тебя, как твой фирменный тортик.

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Мама! Спасибо, что ты всегда была рядом. Когда я сказал первое слово и когда говорил их много, не всегда приятных. Когда сделал первый шаг и когда уезжал надолго. Когда говорил, что смогу все сам, а ты все равно давала советы – и они работали. Ты самый мой лучший и близкий человек в жизни. Я поздравляю тебя с 8 марта: пусть все невзгоды обойдут тебя стороной, а здоровья хватит еще на долгие-долгие годы.

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Мамуля, люблю тебя решительно и каждый день, но сегодня особенно сильно. Ты моя самая любимая мама на целом свете. Если бы был конкурс на лучшую маму, ты бы получила на нем первый приз. Может, именно потому его и нет – все понимают, что им не победить, потому что ты – это ты. Желаю тебе счастья и всего-всего-всего, что ты только сама захочешь.

Поздравления с 8 марта свекрови

Поздравляю вас с 8 марта, Международным женским днем. Только прекрасный человек может воспитать прекрасного человека, а ваш сын именно такой, и спасибо за него и за то, что приняли меня в свою семью. Желаю вам оставаться такой же женственной, сильной, нежной, мудрой, что и сейчас. С праздником весны вас!

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С праздником 8 марта вас! Вы для меня – вторая мама, добрая, мудрая и готовая подсказать, где нужно. Желаю вам огромного счастья и любви вокруг, всегда хорошего настроения и мирного неба.

Поздравления с 8 марта коллегам в прозе

Поздравляем с 8 марта!

Пусть мы не всегда правильно говорим, не всегда сходу вспоминаем, профессионалки вы или профессионалы – зато знаем, что на вас всегда можно положиться. Вы переживаете за результат всем сердцем, вкладываете в работу душу. А выглядите при этом все равно легкими и воздушными. Желаем, чтобы эта легкость оставалась с вами всегда, на какую бы ступеньку карьерной лестницы вы не ступили – и чтобы работали там и делали то, во что действительно верите.

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Дорогие коллеги!

От всего коллектива поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам профессиональных успехов и личного благополучия, чтобы жизнь складывалась так, как хочется, и в ней находилось время и на работу, и на развлечения, и на хобби, и на отношения. Пускай ничто и никто не портит вам настроение ни на работе, ни в свободное время.

Поздравления с 8 марта куме

Моя дорогая кума! Поздравляю тебя с 8 марта. Мы с тобой кумимся уже много лет, ты мне как сестра, я знаю, что всегда могу поговорить и поделиться с тобой всем. Хочу поблагодарить тебя за твою доброту и отзывчивость. Пускай судьба хранит тебя от всех без и несчастий, а новости всегда будут только хорошими. Будь счастлива и сегодня — и всегда.

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Кума, с праздником весны тебя! Я желаю тебе всего лучшего, здоровья, счастья, любви, благодарных детей и крестников. Пускай жизнь будет сладкой, как конфеты, безоблачной, как небо сегодня, и яркой, как цветы. Будь счастлива!

Поздравления с 8 марта в прозе подруге

С 8 марта тебя, дорогая! Мне кажется, что наша дружба вечная: во все главные моменты моей жизни ты была рядом. Мы смеялись и плакали вместе, нет ничего, чем я не могла бы поделиться с тобой и не услышать в ответ: «Да не парься, все будет хорошо!» Я желаю, чтобы все так и было, и мы вместе ввязались не в одну авантюру. Будь радостной и счастливой и никогда не останавливайся!

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С праздником весны тебя! Ты мне как сестра, и я люблю тебя всегда, но сегодня хочу напомнить еще раз: ты — единственный человек в мире, которому я дала бы попользоваться своей зубной щеткой. Люблю тебя, оставайся все такой же клевой, у нас впереди еще множество походов на суши и коктейли! (и верни мне, наконец, мое платье, которое одолжила на вечер два года назад)

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С 8 марта тебя! Желаю, чтобы у тебя всегда хватало полок под книги и шкафа под платья. Пусть наша дружба будет все такой же крепкой, что бы ни случалось с нами и куда бы ни забрасывала нас судьба!

Поздравления с 8 марта сестре

С 8 марта тебя, любимая сестренка! Никогда не унывай и пусть у тебя всегда находится повод чему-то улыбнуться. Желаю бесконечного счастья и сил добиваться того, что ты хочешь. Я знаю, что в душе ты все та же девчонка, которую я помню из детства — и ей отдельно желаю огромную шоколадку только для себя, сходить в цирк и стать королевой викингов.

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Дорогая сестра! С праздником весны тебя! Желаю, чтобы платья, которые тебе нравятся, всегда садились по фигуре, а на любимые духи всегда была скидка. Пусть рядом с тобой всегда будут настоящие подруги , пусть все с первого взгляда понимают, какая ты классная, и пусть у тебя было столько приятных дел в жизни, что места для хлопот в судьбе не останется.

Поздравления с 8 марта бабушке своими словами

Бабушка, родная, любимая, с 8 марта тебя! Ты самая добрая, понимающая и мудрая, люблю тебя всем сердцем. Желаю тебе крепкого здоровья, сил и энергии — и чтобы твои глаза всегда были такими же добрыми и молодыми.

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Бабушка, поздравляю тебя с праздником весны, Международным женским днем. Желаю, чтобы все плохое ушло так же быстро, как зима в этом году, чтобы в душе у тебя всегда было безоблачно и ясно, и чтобы тебе всегда и на все хватало сил!

Поздравления с 8 марта любимой женщине

Любимая, ты мой самый дорогой, самый лучший друг. Поздравляю тебя с 8 марта, но знай, что люблю я тебя каждый день, каждый час. Будь всегда такой, какая ты есть — я люблю тебя от растрепанной по утрам макушки до напедикюренной пяточки. Желаю тебе оставаться такой же веселой, умной, доброй, самой красивой — и помни, что я всегда буду рядом с тобой.

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С днем весны тебя, любимая! Будь всегда такой же яркой и нежной, как весна. Пусть твоя красота расцветает с каждым годом, а все твои желания сбываются. Люблю тебя.

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