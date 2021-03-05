Поздравления с 8 марта: любимой, маме, бабушке, подруге, сестре, коллеге, учителю
Редакция STB.UA предлагает поздравления с 8 марта женщинам разного возраста и разных профессий, которые покажут ваше уважение к их труду и стараниям. Такое поздравление будет приятно получить маме, бабушке, учительнице, коллеге.
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Поздравление с 8 марта подруге, единомышленнице, сестре
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
***
Ты настоящее богатство,
Всегда ты верною была.
Пусть наше дружеское братство
Ждут лишь великие дела!
Ты – настоящая подруга!
И в этот день желаю я,
Чтоб окружали в жизни круге
Тебя лишь верные друзья!
***
Все в жизни движется по кругу.
Тому прямой пример — природа:
Восьмое марта год от года
В один и тот же день, подруга.
И входит в этот круг движенья
Все то, что в жизни постоянно,
А значит, что отнюдь не странно,
С тобою наши отношенья.
С чем и хочу тебя сегодня
Поздравить: праздник сей весенний
Доказывает ежегодно
Всю прочность наших отношений.
И как его нам не отметить?
С шампанским не поднять бокалы?
Пускай всегда нам солнце светит
С непрерываемым накалом!
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Поздравление с 8 марта маме
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денёк,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!
***
Мама!
Символ жизни старта,
Путеводный компас мой!
В день такой – 8 марта –
Я скорей спешу домой:
Поздравлять тебя цветами
И улыбкой в светлый миг.
И пишу сегодня маме
Самый лучший в мире стих!
Будь сильней, добрей и краше,
Мама – солнце, счастье наше.
Обходя невзгоды, холода,
Оставайся, так же молода!
Поздравления с 8 марта бабушке
***
Дорогая бабушка,
Любимая, родная,
С днем 8 Марта
Тебя я поздравляю.
Обниму тебя я,
Крепко расцелую
Прошепчу на ушко,
Что тебя люблю я.
Будь здоровой, не болей
И, весну встречая,
Ты счастливой самой будь,
Бабушка родная.
Поздравление с 8 марта учителю
Учить людей — труд крайне тяжкий,
Но вы за нас всегда «горой»!
Кому «двенадцать», кому «шесть» с натяжкой,
Вы ставите, жалея нас порой.
Сегодня, в день восьмого марта,
Хотим спасибо вам сказать!
И пожелать, чтобы достойная зарплата,
Вам позволяла нас и дальше обучать!
***
Средь женщин важных и прекрасных
Есть в жизни каждого из нас
Учительница! В женский праздник
Мы счастливы, поздравить вас!
Нелёгкий труд у педагога,
И так приятно пожелать –
Чтоб светлою была дорога,
Чтоб в жизни только радость знать!
Вы идеалом стали дивным
И для своих учеников
Всегда останетесь красивой,
Достойной самых тёплых слов!
Поздравления с 8 марта коллегам
Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
***
Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной ваш дом!
Пускай всё в жизни удается,
Чтоб каждая из вас цвела.
Весна пусть дарит много солнца,
Улыбок, света и тепла!
***
Поздравляем вас, девчата,
С вашим классным женским днем.
Всем, коллеги, вам достатка,
Вместе горы мы свернем.
Будет пусть мужчина рядом
Тот, что в горе защитит,
Тот, что верно, нежно любит
И о чувствах не молчит.
Радость пусть работа дарит
И начальник не ворчит,
Лучше премию побольше
Пусть от сердца он вручит.
Поздравления с 8 марта всем женщинам
***
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!
***
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый светлый женский день!
***
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности прежде всего благодаря женщине. Но женщины не только способны оценить, они помогают мужчинам стать теми, кем они должны быть, и занять в жизни достойное место. Пока вы рядом с нами, дорогие женщины, пока вы любите нас, мы – на коне. Желаем вам молодости, здоровья, терпения и любви!
Поздравляйте друг друга и будьте счастливы!