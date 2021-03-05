Куда пойти 8 марта в Киеве: афиша мероприятий

Международный женский день 8 Марта празднуют во всем мире. И дабы удивить своих женщин и увидеть в родных глазах заветный огонек счастья, мужчины не жалеют ни сил, ни времени на поиск стоящего подарка и организацию романтического вечера. Но куда пойти 8 марта в Киеве? Читайте афишу мероприятий прямо сейчас!

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Зимняя Страна на ВДНХ

Где найти: https://kiev.karabas.com/zimova-krayina-na-vdng

На ВДНХ 8 марта будет уютно и красиво! Можно сходить на каток – почти 2000 м² романтики под открытым небом с фонариками и праздничной музыкой. Кроме катка можно будет найти квест-аттракционы, ярмарки, фудкорт.

Полет на воздушном шаре над Киевом и окрестностями

Где найти: https://kiev.karabas.com/polet-na-vozdushnom-share-v-kieve-i-oblasti

Отправляйтесь в удивительный полет на воздушном шаре над столицей или ее окрестностями. Воздушный шар поднимается на высоту нескольких сотен метров над красивой природой вблизи Макарова, а полеты над Киевом стартуют с Гидропарка. Длительность полета зависит от погодных условий, как правило, 40–60 минут, а вся программа занимает 3–4 часа. После приземления вас отвезут на авиабазу, угостят традиционным для воздухоплавателей игристым вином, расскажут красивую легенду и посвятят в воздухоплаватели с присвоением дворянского титула. В вашем распоряжении будет тематическое воздухоплавательное кафе, где вы сможете вкусно перекусить.

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Подарочный сертификат на арт-завтрак Art People.Space

Где найти: https://kiev.karabas.com/podarochnyj-sertifikat-na-art-zavtrak-art-people-space

Арт-завтрак в «NĂM» – это возможность провести два часа вне городской суеты, прослушать авторскую лекцию о жизни и творчестве художника в теплой и непринужденной атмосфере и насладиться вкусным завтраком от шеф-повара ресторана. «NĂM Modern Vietnamese Cuisine» – ресторан современной вьетнамской кухни от Эктора Хименеса-Браво.

Балет «Сухишвили»

Где найти: https://kiev.karabas.com/suhishvili-46

Заряжайтесь силой позитива, дарите радость! «Восьмое чудо света», «шторм на сцене» – именно так называют этот зажигательный коллектив. 100 танцоров и 2500 костюмов, удивительный оркестр и уникальные инструменты, неповторимая атмосфера и исключительная грузинская энергетика. Их выступлений постоянно ждут миллионы зрителей по всему миру. Их танец бросает вызов законам гравитации!

Музыкальные истории любви

Где найти: https://concert.ua/ru/events/muzychni-istorii-kokhannya

Романтический репертуар состоит из лучших композиций мировой классики джаза. Воплощать чувства в музыке будет известный пианист Павел Игнатьев. А несравненный вокал певицы и актрисы Катико Пурцеладзе придаст особую атмосферу вечеру нежности и любви. Гости события услышат хиты Синатры, Фицджеральд, Армстронга и других классиков жанра. Фортепиано и завораживающий голос станут отличным подарком для близкого человека.

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THE STAND UP | Этот женский день

Где найти: https://kiev.karabas.com/the-stand-up-etot-zhenskij-den

Всем хочется в этот выходной как следует расслабиться, куда-то пойти, чтоб запомнилось, а потом гулять с улыбкой и ощущением, что все хорошо. Именно это ощущение подарит вам стендап восьмого марта. Будет взрослый юмор, музыкальные номера и мощный ведущий.

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