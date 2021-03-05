Когда в этом году Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье приходит к нам каждый год накануне первого дня Великого поста. Нынешней весной – 14 марта. Почему у Прощеного воскресенья нет определенной даты в календаре? Потому что начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты праздника Воскресения Христова – Пасхи.

В нашем народе издавна бытует убеждение, что, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от определенной пищи, теряет свой высокий смысл. Каким бы длительным он ни был – а Великий пост длится целых семь недель – аскетизм и лишения могут и не быть засчитаны Богом как дела веры и покаяния. Поэтому надо в первую очередь прощать других и просить прощения самому. Как следствие такого подхода – возникновение традиций Прощеного воскресенья.

Традиции праздника

Поскольку Прощеное воскресенье – последний день Масленицы, когда народ празднует возрождение природы и напоследок перед постом «заговляется» обильной трапезой, многие верующие и не очень верующие люди ходят друг к другу в гости. Или, на худой конец, поздравляют родственников и знакомых по телефону, в электронных посланиях. Вот тут-то и неплохо бы попросить «попутно» прощения у своих визави. Неважно, за что – формулировать свою конкретную вину вовсе не обязательно. Собеседник и так все поймет. Хорошо бы, конечно, держать в уме свои провинности и обещать их больше не совершать.

Как правильно просить прощения и у кого

В идеале – все просят прощения у всех, признают свою вину перед другими людьми и зарекаются повторять прошлые поступки. Особенно стоит просить прощения тем, кто знает, что действительно обидел кого-то действием или словом. А еще обычно в этот день бывает легче, нежели в другие дни, простить долги – хотя бы тем должникам, кто находится в сложном материальном положении. И вступить в Великий пост с очищенной совестью, налегке.

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