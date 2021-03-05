Гороскоп на 6 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно бороться с ленью, а кому – избегать споров? Читайте гороскоп на 6 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны будут чрезвычайно активны в этот день. Сегодня звезды говорят, что представители вашего знака Зодиака справятся с любыми заданиями. Смело беритесь за любое дело, оно вам будет по плечу.

Телец

Тельцам, несмотря на хорошую полосу в их жизни, сегодня предстоит не самый лучший день из этой полосы. Вы так и не сможете взяться за дело, которое планировали. И не потому, что оно сверхсложное, просто вы сегодня не уверены в своих силах.

Близнецы

Близнецы будут легко решать поставленные задачи и очень легко схватывать новую информацию. В это день ваши интеллектуальные способности на высоте. Кстати, и в любви вы можете преуспеть, если поставите перед собой такую задачу.

Рак

Раки сегодня будут чрезвычайно экономны. Возможно, вы боитесь, что в ближайшее время можете остаться без работы или не сможете заработать так, чтобы обеспечить себя. Однако не стоит совсем отказываться от расходов, просто будьте благоразумны.

Лев

У Львов сегодня будет приступ рабочего энтузиазма – иначе это не назвать. Пока все будут потирать руки в предвкушении выходных, вы будет пытаться выполнить всю работу, еще на дом можете взять. Возможно, это оценит руководство, а возможно и нет.

Дева

Девам удастся сегодня заполучить себе в союзники влиятельного человека. Он оценит ваш цепкий ум и аналитические способности. Только не переусердствуйте, потому что не всегда влиятельные люди любят тех, кто оказывается умнее, чем они.

Весы

Весам не стоит сегодня браться за ответственные дела. Поэтому деловые переговоры, новые проекты, серьезный разговор со своей половинкой лучше перенести на другой день. А сегодня займите себя чем-то необременительным.

Скорпион

Скорпионы сегодня в упрямстве превзойдут сами себя. Возможно, ваша неуступчивость где-то даже пойдет вам на пользу, однако не во всех делах. В личных отношениях все же постарайтесь проявить гибкость, а то можете нарваться на ссору.

Стрелец

У Стрельцов сегодня очень благоприятный день для налаживания отношений с близкими. Если вы с кем-то были в ссоре, постарайтесь сегодня помириться. У вас получится. Звезды сегодня очень расположены к вашему знаку Зодиака.

Козерог

Козероги будут сегодня настроены воинственно. Вы с утра будете искать повод с кем-то поспорить и к кому-нибудь придраться. Вряд ли этот ваш настрой кому-то придется по душе. Однако если друзья простят вам вашу придирчивость, то начальство может и не простить.

Водолей

Водолеям сегодня придется выбирать, чему отдать предпочтение: успешному завершению трудовой недели или решению своих личных вопросов. В любом случае вам придется предпочесть что-то одно, и другое неизбежно пострадает.

Рыбы

Рыбы будут сегодня тяготеть к наведению порядка — как в своей жизни и своих мыслях, так и в доме. За этот день вы успеете переделать массу работы, до которой раньше руки не доходили. Но только не доводите все до фанатизма, оставьте хоть пару часов на отдых.

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