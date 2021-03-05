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Будет ли выходной 8 марта 2021 года в Украине

05.03.2021

Первый праздник весны — 8 Марта. Международный женский день — государственный выходной. Всех украинцев интересует, будет ли у них возможность всецело погрузиться в атмосферу праздника  и, главное, отдохнуть? Редакция STB.UA рассказала, чего ждать от первого праздника весны и будет ли выходной 8 марта 2021 года в Украине.

В 2021 году 8 марта выпадает на понедельник. Благодаря статусу этого праздника как государственного у украинцев будет три выходных подряд: суббота, воскресенье и понедельник ― с 6 по 8 марта. 

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Напомним, что в 1910 году на второй Международной социалистической женской конференции, которая состоялась в Копенгагене, Клара Цеткин призвала всех выбрать один день в году, дабы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях. Спустя столетие 8 Марта трансформировалось в настоящий праздник, который именуют Международным женским днем.

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