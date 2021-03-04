Гороскоп на 5 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. У кого возможен карьерный рост, а кому стоит прислушаться к своей интуиции? Читайте гороскоп на 5 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов ситуация может складываться не так, как хочется, но скоро это изменится даже без вашего участия. Подождите, когда появятся новые условия и обстоятельства, которые откроются в марте. Накопившаяся усталость может повлиять на снижение деловых качеств, а хронический стресс будет подталкивать к покупке ненужных вещей. Критически оценивайте свои траты, позвольте себе заняться тем, что приносит вам силы.

Телец

Тельцам день могут отравлять мелкие неурядицы, но им не удастся помешать выполнению ваших целей. В эту пятницу хорошо начинать новые дела или проекты. Прислушивайтесь к критике, но, если вы уверены, что поступаете правильно, ― ориентируйтесь на свои ощущения. Может возникать недопонимание с окружающими, но вам по силам его преодолеть.

Близнецы

У вас хорошо будут получаться дела, связанные с общением, контактами с другими людьми. Вы можете встретить человека, который поможет с работой. На личном фронте не предвидится никаких катастроф. Вам будет легко находить общий язык с близкими. Можно укрепить отношения и порадовать дорогих вам людей небольшим приятным подарком без повода.

Рак

У Раков неплохой день на работе. Вашу собранность и исполнительность оценят коллеги и начальство, а вот в семье может возникнуть небольшой разлад. Поберегите свое здоровье. При первых признаках недомогания снизьте нагрузки и начните лечение. Хорошим окончанием дня может стать какое-то приятное увлечение, поход в кино, в гости или любимый фильм с какао.

Лев

День нельзя назвать удачным, но и серьезных неприятностей он не должен принести. Главное помнить, что лучше проявлять терпение и деликатность и не поддаваться на провокации. Сгладить острые углы поможет чувство юмора. Скорее всего, день пройдет в хлопотах. Первыми стоит решать наиболее важные и сложные дела, а на десерт оставить то, что приносит радость.

Дева

Вы можете быть совершенно не восприимчивы к критике, поэтому лучше не слушать осуждающих вас или ваши действия. Толку от этого все равно будет мало. Выкроите время на что-то приятное: позвоните или встретьтесь с хорошими знакомыми, близкими, которых вы давно не видели, а хотелось бы. Устройте посиделки у себя дома.

Весы

У Весов может выдаться плодотворный день на работе, особенно, если вы заняты в творческой или интеллектуальной сфере деятельности. Будьте осторожны с подкалыванием окружающих, кто-то может обидеться на ваш юмор, хотя вы не будете иметь в виду ничего плохого. Если претензии все же возникнут, вы будете способны эффективно их решить и договориться так, чтобы вас поняли.

Скорпион

Начало дня может быть напряженным. Есть большая вероятность совершить ошибку, но к вечеру все нормализуется и он пройдет под знаком приятных эмоций и впечатлений. День благоприятен для занятий творчеством, хобби. В отношениях со второй половинкой многое будет зависеть от ваших слов и поступков.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам хорошее настроение, которое поможет сохранять оптимизм даже в трудных ситуациях, которых, правда, день обещает не так много. Возможен переход на другое место работы или вообще какие-то благоприятные изменения в профессиональной сфере.

Козерог

У Козерогов неплохой день, все желаемое и запланированное вы будете выполнять. Вот только чтобы этого достичь, придется потрудиться. Хождения по кабинетам чиновников, походы по госучреждениям и подписание документов пройдут достаточно легко и продуктивно.

Водолей

Удачный день для Водолеев. Все будет даваться легко. Могут открыться привлекательные профессиональные горизонты ― карьерный рост, новый источник доходов. Поможет определиться с нужными действиями ваша деловая интуиция. Может возникнуть нехватка тепла в личной жизни или общения с близкими, но, если вы будете идти навстречу первыми и озвучивать свои желания, баланс восстановится.

Рыбы

В профессиональной сфере Рыбы могут фонтанировать нестандартными идеями и привлекать внимание. День подходит для старта нового проекта, новой работы. Настроение могут поднять встречи с друзьями, свидание, физическая активность.

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