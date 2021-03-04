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Антонина Хижняк: биография актрисы сериала «Слід»

04.03.2021

8 марта в 15:40 на телеканале СТБ состоится премьера новых серий детективного сериала «Слід» ― адаптации известного формата компании TeleAlliance Israel. Одну из главных ролей ― Екатерины Червоной ― в фильме сыграла молодая актриса  Антонина Хижняк. Читайте в нашем материале биографию актрисы.

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Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году. 

«В детстве я была очень активным ребенком. У меня было много энергии, которую срочно нужно было куда-то деть. Поэтому я ежедневно посещала разные дополнительные кружки: цирковая студия, музыкальная школа, танцы. Мне это очень нравилось. Я всегда знала, кем хочу стать, поэтому после школы подавала документы только в один ВУЗ. И не прогадала», — говорит актриса. 

После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Она также дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и приложения, снимается в сериалах.

«Толком в декрете я не была. Поэтому что параллельно с воспитанием я занималась озвучкой мультфильмов, фильмов, игр и приложений. Мне это очень нравится», — признается Антонина. 

И не удивительно, ведь за 10 лет актриса приняла участие в озвучке более чем 150 полнометражных картин и мультфильмов! Голосом Антонины Хижняк говорят главные героини фильмов «Лара Крофт», «Ангелы Чарли», «Мумия», «Дедпул», «Трансформеры», «Звездные войны» и многих других.  

В 2019 году актриса получила роль в сериале «Любовь с закрытыми глазами».

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Также в 2019 году Антонине посчастливилось ― ее утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша». Картина имела ошеломляющий успех! В 2020 году актриса получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Она сыграла капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии Екатерину Червону.

«На самом деле на роль Екатерины Червоной меня утвердили еще до выхода сериала «Спіймати Кайдаша». Когда я пришла на кастинг, меня еще никто не знал, ведь Мотря стала известна зрителям только через полгода после кастинга. Сериал «Слід» стал для меня прекрасным новым опытом», призналась Антонина. 

Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 15:30!

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