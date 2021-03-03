Гороскоп на 4 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому удастся реализовать свои планы, а кто должен сдерживать агрессию? Читайте гороскоп на 4 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Этот день не принесет причин для негативных эмоций, а вот уверенность в будущем будет крепчать. Возможно, совсем скоро вам удастся накопить на большую покупку или путешествие, о которых вы давно мечтали.

Телец

Тельцам нужно быть внимательными. Могут возникнуть недоразумения с руководством или партнерами. Но уже в конце дня звезды обещают неожиданные и довольно перспективные возможности.

Близнецы

День целиком соответствует неоднозначному характеру Близнецов. С одной стороны, вас ждет признание окружающих и впечатляющие перспективы на работе. С другой ― высок риск стать жертвой мошенников. Звезды пророчат Близнецам дальние и интересные путешествия, но за собственные деньги.

Рак

Ракам может показаться, что весь день будет полон мелких неурядиц и хлопот на работе, в семье и быту. Но весомыми будут и успехи в финансовой сфере. Особенно для тех представителей знака, которые умеют принимать твердые решения.

Лев

День будет удачным, особенно для тех Львов, которые умеют ответственно относиться к своей работе и не отворачиваться от подарков судьбы. Если же вы будете игнорировать эти возможности и бояться оказаться в центре внимания, то фортуна может отвернуться от вас.

Дева

В целом день потребует от Дев быть инициативными. Настойчивость одержит достойное вознаграждение. Возможно, совсем скоро у вас появится шанс приобрести недвижимость. Однако импульсивные покупки могут привести к затруднительному финансовому положению. В течение дня будут посещать мысли о возможности круто поменять жизнь.

Весы

Удачный день для реализации планов. Но расслабляться не стоит, потому что это может надолго выбить вас из седла. Времени на раздумья будет мало, но это не означает, что легкомысленность не будет иметь негативных последствий. Приступы агрессии следует научиться контролировать.

Скорпион

Помешать успеху в этот день может только взрывной темперамент Скорпионов и неспособность идти на компромиссы в общении. Впрочем, звезды благоволят вам и стимулируют успех позитивных способностей. Поэтому преграды вряд ли собьют вас с пути, а лишь сделают сильнее.

Стрелец

Для многих Стрельцов, особенно женщин, день будет полон побед. Вы сможете получить то, о чем мечтали, практически во всех сферах, если только сдержите собственную импульсивность и не наделаете лишнего. Причем это касается и карьеры, и здоровья, и личной жизни.

Козерог

День пройдет удачно для завершения давно начатых дел. Их окончанию может помешать только чрезмерно критическое отношение к себе. Звезды советуют отблагодарить хотя бы на словах тех людей, которые ценят вас независимо от достижений.

Водолей

Ваши достижения целиком будут соответствовать вашим усилиям. Для трудолюбивых и практичных Водолеев день будет прибыльным. Во многом он будет зависеть от умения общаться с людьми. Если сможете проявить дипломатичность, то получите помощь в решении проблем, а еще инвесторов для собственного проекта.

Рыбы

Особенно удачным день будет для представителей творческих профессий. Новые идеи найдут поддержку, а в душе будут господствовать гармония и долгожданное понимание собственных желаний. Многим повезет открыть в себе новые таланты. Но не лелейте иллюзий, потому что так будет не всегда.

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