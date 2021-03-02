Такого в Украине еще не было. Новое юмористическое вечернее шоу «Dizel Night» уже с 6 марта на телеканале СТБ. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили первыми разузнать все секреты создания нового проекта! Подробности в материале.

Один из ведущих вечернего шоу «Dizel Night» Егор Крутоголов признался, что идею создания проекта вынашивали около трех лет.

«Ребята, будет круто, хожу и кайфую от того, что мечты сбываются!»

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Авторы шоу уверяют, что зрители телеканала СТБ увидят звезд абсолютно в новом амплуа. Так, уже в первых выпусках проекта появятся Настя Каменских, DZIDZIO, Дима Коляденко, Оля Полякова. И каждый из селебрити удивит зрителей своей откровенностью, талантами и харизмой.

«Мы хотим показать звезд шоу-бизнеса настоящими, потому что часто они живут в каком-то образе. Ведущие шоу предложат селебрити такие обстоятельства, где они смогут раскрыть все свои таланты», — признался Григорий Решетник.

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Более того, как утверждают авторы проекта, даже актеров «Дизель Студио» будет нелегко узнать. Например, Виктория Булитко предстанет в новом образе — Елизаветы Блудовой — невероятно соблазнительной поэтессы, которая поделится со зрителями своим опытом.

Актеры студии уверены, зрители будут удивлены разнообразием номеров. Пародии, скетчи, сюжеты, социальные рекламы, интерактивы со звездами — вот неполный перечень того, что уже 6 марта в 22:22 смогут увидеть зрители телеканала СТБ в новом развлекательном вечернем шоу «Dizel Night». Не пропустите!

Video: Как создавалось вечернее шоу «Dizel Night» Dizel Night: Как создавалось вечернее шоу. Григорий Решетник и Надежда матвеева решили первыми разузнать все секреты создания нового проекта Дизель Найт

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

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