Владимир Ярославский: биография, карьера и все новости о судье

Владимир Ярославский – кулинар с 24-летним опытом, 16 из которых работает шеф-поваром! За это время он успел поработать с лучшими представителями кулинарного мира. Биографию судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского читайте в материале.

Полное имя: Владимир Ярославский

Дата рождения: 22 апреля 1979 г.

Место рождения: Слуцк

Деятельность: шеф-повар, спикер, бренд-амбассадор

Семейное положение: не женат

Место проживания: Киев

Детство и юность

Владимир Ярославский родился в Беларуси. Интересоваться кухней начал ещё в детстве. С 11 лет он уже экспериментировал с кулинарией.

Отец Владимира обратил внимание на увлечение сына и понял, что из этого может что-то получиться. Он же и помог будущему повару в выборе профильного учебного заведения.

Параллельно с обучением в Полтавском техникуме пищевых технологий Владимир успевал работать по специальности. А первую работу в ресторане он получил в 17 лет.

Карьера и достижения

Уже с дипломом Владимир успевает поработать не только в местных заведениях, но и далеко за пределами родины. Кроме того, получив достаточно опыта, он не переставал учиться: стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin и The world’s 50 best restaurants, в ОАЭ, США, Испании, Великобритании, Италии.

Дополнительное кулинарное образование получал в Paul Bocuse Institut во Франции. Владимир – постоянный участник фестиваля Chef’s week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

Владимир Ярославский является одним из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. На данный момент Владимир — шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана «Lucky», бренд-шеф магазина «Good Wine», а также шеф-амбассадор «Alaska Seafood».

С 2019 года Владимир Ярославский — судья 1—3 сезонов «МастерШеф. Профессионалы» и 9—10 сезонов кулинарного шоу с участием аматоров.

Не пропустите 5 выпуск 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» уже в эту субботу, 6 марта, в 19:00 на телеканале СТБ.

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