Как выбрать красную икру к Масленице
Масленица – один из любимых народных праздников. Самый главный атрибут праздника — блины с различными начинками. Самая вкусной и полезной начинкой считается красная икра. Читайте в нашем материале как правильно выбрать красную икру, а также советы ведущего программы «Страва честі» Юрия Ковриженко.
Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником. Ведь с пробуждением природы, когда зиму сменяет весна, ее встречали пышными гуляниями! Хозяйки организовывают празднование Масленицы дома и готовят целые стопки блинов, которые подают с различными начинками. Самой вкусной и полезной начинкой считается красная икра. Существует примета: чем больше блинов с икрой съедят твои гости и близкие, тем успешнее и богаче будет год! Давайте рассмотрим основные правила выбора качественной красной икры.
Как правильно выбрать красную икру
- На баночке должно быть написано, из какой рыбы эта икра. Если такой надписи нет – смело выбирайте другую. То, что жестяная банка не должна быть вздутой, – общее правило для всех консервированных продуктов.
- К блинному столу лучше всего выбирать икру горбуши – именно эта разновидность икры обладает вкусом, который знаком нам с детства. Ваши гости оценят блинчики именно с красной икрой горбуши, ведь это именно тот вкус, который они ожидают.
- Попробуйте поднести баночку к уху и немного потрусите – содержимое не должно двигаться (движение возможно только при наличии лишней жидкости).
- Также существует расфасовка красной икры в стеклянных банках. Именно в такой таре вы можете рассмотреть продукт со всех сторон, убедиться в правильности консистенции, внешнего вида, цвета и размера икринок. Кроме того, икра в стеклянной таре выглядит более презентабельно.
- Помните еще одно правило: настоящая красная икра не может стоить дёшево. Необходимо выбирать продукт у производителей – лидеров в своей отрасли, которые заботятся о своей репутации и пристально следят за качеством товара.
- Красную икру лучше всего покупать у сертифицированных продавцов. При покупке такого продукта «с рук» вы не можете быть уверены в качестве икры, в её происхождении и в соблюдении продавцом всех норм хранения рыбного продукта.
Ведущий программы «Страва честі» и шеф-повар с 10-летним стажем Юрий Ковриженко поделился своими секретами выбора красной икры. Выбирая красную икру нужно знать несколько нюансов:
- Лосось идёт на нерест с июля по сентябрь, поэтому если дата производства в эти месяцы то тогда есть вероятность что засол и консервация были произведены из свежей а не замороженной икры.
- Не рекомендую брать икру в жестяной банке, этот продукт всегда хуже по качеству и нет возможности визуально сразу проверить состояние икринок. Лучше всего покупать икру в стекле, от стекла нет окисления как от металла.
- Есть ещё замороженная красная икра на развес, её не нужно боятся, заморозка почти никак не влияет на качество икры.
- Выбирать нужно икру среднего размера, икринки должны быть прозрачные, не мутные. Чем краснее икра тем больше в ней горечи. Если икра мелкая, то это икра форели. Самая вкусная икра у горбуши и кеты, она крупная, оранжевого цвета.
Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в масленичную неделю: блины с красной икрой – лучшее угощение!
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