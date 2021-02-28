Гороскоп на 1 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит научиться сдерживать свои эмоции, а кто может позволить себе небольшой отпуск? Читайте гороскоп на 1 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит проявить бдительность на работе. Особенно в работе с документами и деньгами. Есть вероятность финансовых потерь. Главное, чтобы вас в этом не обвинили.

Телец

Чтобы достичь успеха, нужно выходить за рамки. Постарайтесь мыслить шире и не бойтесь экспериментировать. Помните: никогда не поздно учиться чему-то новому.

Близнецы

Вы будете крутиться как белка в колесе. В моменты усталости вспоминайте о том, что все не зря. Есть шанс получить премию или выгодное предложение по работе.

Рак

Сложный день, который потребует от вас решительных действий. Из-за возможных неудач придется отложить решение некоторых вопросов на будущее.

Лев

Вы слишком сильно зациклились на потребности признания. Постарайтесь делать что-то не ради похвалы, а потому что вы этого хотите. Тогда и признание будет.

Дева

Немного сумбурный день. Есть вероятность конфликтов на работе. Постарайтесь не искать виноватых. Просто помогите решить вопросы. Поверьте, благодарность не заставит себя ждать.

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Весы

Прекрасный день, чтобы завести много полезных знакомств и, возможно, новых партнеров по бизнесу. Будьте открыты и искренни. Так вы сможете расположить к себе собеседника.

Скорпион

Вы хотите праздника, однако тяжелые будни возвращают вас в жестокую реальность. Не страшно. Грамотно распределите рабочее время. Тогда сможете найти пару часов на отдых.

Стрелец

Это идеальный день для того, чтобы повысить свою квалификацию. Запишитесь на профильные курсы, прослушайте тренинги. Нет предела совершенству.Так что не останавливайтесь.

Козерог

Прекрасный день. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для улучшения семейного комфорта или благосостояния. Наслаждайтесь.

Водолей

Вам лучше не напрягать себя работой, а заняться планированием путешествия. В идеале — просто уехать на пару дней в спонтанную поездку.

Рыбы

Прекрасный день для расширения своих возможностей на работе. Есть смысл попросить повышение или попытаться поучаствовать в важном проекте.

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