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Гороскоп на 28 февраля 2021 года

27.02.2021

Гороскоп на 28 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно держать свои эмоции под контролем, а кто должен посвятить время семье? Читайте гороскоп на 28 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен

Вас ожидает день активной борьбы с соблазнами. И у каждого они свои. Кто-то борется с любовью к сладкому, а кто-то — к противоположному полу. Звезды советуют держать себя в руках и не идти на поводу у сиюминутных желаний. 

Телец

В первой половине дня возможны ссоры и мелкие недоразумения с родственниками и знакомыми. Не берите все близко к сердцу. Возможно, у кого-то просто плохой день. 

Близнецы

Вам стоит проявить повышенный интерес к людям, которые скоро появятся в вашей жизни Некоторые из них задумали что-то нехорошее. Будьте бдительны. 

Рак

С самого утра вы будете крутиться как белка в колесе. К вечеру просто рухнете на кровать без задних ног. Ничего, иногда и такие дни бывают. 

Лев

Иногда вам может показаться, что вы совсем ничего не умеете, гоните такие мысли прочь. Вы — прекрасный специалист. Однако успеха достигнете только тогда, когда поверите в свои силы. 

Дева

Первая половина дня пройдет весьма расслаблено. Однако уже после обеда жизнь заиграет новыми яркими красками. Оторвитесь по полной. 

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Весы

Прекрасный день. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение. Вечером лучше заняться медитацией и планированием новой недели. 

Скорпион

Ваш язык — ваш враг. Иногда в пылу гнева мы можете сильно обидеть близкого человека. Попытайтесь сдерживать свои эмоции, иначе вам долго придется выпрашивать прощения.   

Стрелец

Вероятны конфликты и серьезные ссоры с любимым человеком Для некоторых пар это может закончиться разрывом отношений. Так что постарайтесь не принимать поспешных решений.  

Козерог

Постарайтесь посвятить день своей родне. Навестите родителей, друзей и дальних родственников. Также вечером можно пригласить гостей и весело провести время. 

Водолей

Не стоит бросаться в омут с головой и начинать новые дела. Скорее всего, вы потерпите неудачу. Лучше отложите этот момент до следующего месяца. 

Рыбы 

Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Главное — не упустить свой шанс.

 

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