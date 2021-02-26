Овсяное печенье: 5 элементарных рецептов от участников «МастерШеф»
26.02.2021
Овсяное печенье — одно из самых безвредных и вкусных лакомств. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.
Овсяное печенье на основе «Геркулеса»
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — полстакана
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Пшеничная мука — 1 ст. л.
- Геркулес — 2 стакана
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела, постепенно добавляя яйца.
- Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать.
- Готовое тесто набирать ложкой и с помощью другой ложки выкладывать на смазанный маслом противень.
- Выпекать 10 минут при температуре 180–200 градусов.
Овсяное печенье из хлопьев
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 1,5 стакана
- Мука — 1 стакан
- Сахар – полстакана
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Яйца — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г
Приготовление:
- Овсяные хлопья подсушить на сковороде.
- Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым.
- Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок.
- Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.
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Овсяное печенье из овсяной муки
Ингредиенты:
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар — 4—5 ст. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука овсяная (овсянка, перемолотая в комбайне) — 1 стакан
Приготовление:
- Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром.
- Добавить одно яйцо, размешать.
- Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать.
- Поделить на десять частей, и выйдет хорошее, обычного размера печенье.
- Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.
Овсяное печенье с ванилью
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 150 г
- Сахар — 1 стакан
- Мука — 1,5 стакана
- Ваниль
- Разрыхлитель — 10 г
Приготовление:
- Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
- Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать.
- Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом.
- Поставить противень в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 15 минут. Важно не пересушить печенье.
Овсяное печенье с семечками и корицей
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Яйца — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г.
- Сахар — 2/3 стакана
- Обжаренные семечки — 6 ст. л.
- Корица
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
- Хлопья размолоть в кофемолке.
- Сливочное масло (комнатной температуры) взбить с сахаром.
- Добавить к маслу яйцо и опять взбить.
- Положить в массу муку из хлопьев, разрыхлитель, корицу, семечки. Перемешать, накрыть крышкой и убрать на 1,5 часа в холодильник.
- Скатать из теста небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при 180 градусах.
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