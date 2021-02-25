Что подарить коллегам на 8 Марта: советы от Надежды Матвеевой
Что подарить коллегам на 8 Марта? Мужчинам не так просто найти подходящий подарок для сотрудниц на Международный женский день. Презент должен быть приятным, полезным и таким, чтобы обязательно порадовал девушку. Надежда Матвеева посоветовала несколько идей подарков для коллег на 8 Марта, которые точно понравятся.
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Что подарить коллегам на 8 Марта: косметика
Идеальным подарком на 8 Марта для коллеги может стать набор косметики по уходу за кожей:
- Подарочный набор косметики для душа
- Полезные маски для лица в форме веселых мордашек
- Патчи
- Кремы и масла
А подарочный сертификат в косметический магазин точно понравится любой женщине.
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Что подарить коллегам на 8 Марта: офисные принадлежности
Хорошим и недорогим подарком для сотрудниц на 8 Марта могут стать офисные принадлежности:
- Записная книжка
- Красивая ручка
- Сувенирный настольный календарь
Такой презент порадует глаз и будет полезным для каждой сотрудницы.
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Что подарить коллегам на 8 Марта: цветы и сладости
Каждой женщине будет приятно получить на 8 Марта цветы и сладости. А чтобы удивить коллегу, подарок можно преподнести как-то нестандартно:
- Букет из цветов и сладостей
- Коробка с любимыми конфетами
- Цветок в горшке
Красивое декоративное растение – идеальное украшение любого рабочего стола. Если же хотите поздравить всех женщин в коллективе, баночка кофе и шоколад тоже смогут порадовать ваших коллег.
Что подарить коллегам на 8 Марта: милые мелочи
Недорогим, но особенно приятным подарком для коллег на 8 Марта будет презент в виде милых мелочей. Они могут быть связаны с увлечением сотрудницы, ее любимым фильмом, актерами, книгами – с чем угодно.
- Оригинальный значок
- Футболка с принтом
- Чашка
- Набор наклеек
- Плакат-планер
Вариантов очень много. Все зависит от предпочтений вашей коллеги. Даже банальный символический подарок порадует сотрудницу теплыми эмоциями.
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Что подарить коллегам на 8 Марта: культурная программа
Незабываемые эмоции на 8 Марта вашим коллегам подарит квест или лотерея. Этот подарок придется хорошенько спланировать:
- Продумать все детали проведения
- Подготовить интересные конкурсы
- Купить разные приятные презенты
Если вы хотите впечатлить и развеселить ваших прекрасных коллег – культурная программа на 8 Марта может стать идеальным и бюджетным подарком.
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