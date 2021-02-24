Мода переменчива и каждый сезон вносит свои коррективы. И это касается не только одежды, но и прически. Какие детские стрижки актуальны в 2021 году? Как правильно подобрать стрижку так, чтобы ваш ребенок был не только самым стильным, но чтобы ему еще было и удобно? Читайте в нашем материале перечень самых модных детских стрижек 2021 года.

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Модные стрижки для девочек 2021

Модные стрижки для девочек на короткие волосы

Наиболее популярными вариантами стрижек на короткие волосы для девочек являются каре, пикси и боб. Однако в 2021 году стилисты активно смешивают виды детских стрижек. Например, пикси-боб или боб-каре. Такие стрижки подойдут для девочек до трех лет, ведь в этом возрасте волосы еще немного пушатся и придать им какую-либо форму достаточно сложно. К тому же короткие волосы не будут сильно путаться, что значительно облегчит жизнь не только крохе, но и маме. Кроме того, не теряет своей актуальности и классическое каре, но эта стрижка подойдет только девочкам с густыми волосами.

Модные стрижки для девочек на волосы средней длинны

Волосы средней длинны вырастают у девочек ближе к 5-6 годам. Тут уж можно немного разгуляться. Для средних волос можно смело выбирать удлиненное каре или классический каскад, со стандартной лесенкой. К слову, как раз со стрижкой каскад существует очень много вариантов укладки. Такая стрижка идеально подойдет и на каждый день, и на выход. А вот тем малышкам, которых природа не наградила густой шевелюрой, не стоит отчаиваться. Удлиненное каре — вот решение проблемы. А если такую стрижку частенько обновлять, то это улучшит качество волос.

Модные детские стрижки на длинные волосы

Обладательницам длинных волос и вовсе не о чем переживать. Вот уже несколько сезонов подряд на пике популярности стрижки каскад и лисий хвост. И прелесть заключается в том, что такие стрижки можно носить как с челкой, так и без. К тому же на длинных волосах можно воплотить практически любую прическу: с плетениями и без, с хвостиком или гулькой, или же просто накрутить небольшие локоны.

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Модные стрижки для мальчиков 2021

Что касается модных стрижек для мальчиков, то тут вариантов также предостаточно: от коротких до удлиненных. Все зависит исключительно от персональных особенностей внешности и предпочтений. Сегодня уже не существует деления на стрижки для мальчиков и стрижки для мужчин. Эта грань стерлась, так что каждая мама может попросить сделать ее чаду самую ультрамодную стрижку. Главное, чтобы она подчеркивала черты лица.

Для мальчиков очень актуальны стрижки со всевозможными вариантами челки. Однако тут нужно помнить о том, что слишком длинные волосы для мальчиков до трех лет могут мешать.

Также не теряют своей актуальности стрижки с полосками, с пробором, канадка, теннис. А вот для самых маленьких мальчиков замечательный вариант — стрижка дракончик. Однако стоит помнить, что в жаркое время года «хвостик» дракона может мешать.

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