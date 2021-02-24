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Лунный календарь на март 2021: когда полнолуние

24.02.2021

Фазы Луны так или иначе влияют на жизнь людей. И хотя некоторые относятся к этому довольно скептически, все же давно доказано, что Луна оказывает воздействие на самочувствие и эмоциональное состояние. Если вы знаете, в какой фазе находится небесное светило, можете смело планировать свои дела, назначать даты важных переговоров или принимать жизненные решения. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в марте 2021 года. 

Даты новолуния и полнолуния в марте 2021:

Дата новолуния в марте 2021-го – 13 марта, суббота.

Дата полнолуния в марте 2021-го – 28 марта, воскресенье.

Фазы луны по числам в марте 2021:

  • 1—5 марта — убывающая луна.
  • 6 марта ― последняя четверть.
  • 7—12 марта ― старая луна, или убывающий серп. 
  • 13 марта ― новолуние. 
  • 14—20 марта ― молодая луна, или растущий серп. 
  • 21 марта ― первая четверть. 
  • 22—27 марта ― растущая луна.
  • 28 марта ― полнолуние.
  • 29—31 марта — убывающая луна.

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