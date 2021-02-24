Лунный календарь на март 2021: когда полнолуние
24.02.2021
Фазы Луны так или иначе влияют на жизнь людей. И хотя некоторые относятся к этому довольно скептически, все же давно доказано, что Луна оказывает воздействие на самочувствие и эмоциональное состояние. Если вы знаете, в какой фазе находится небесное светило, можете смело планировать свои дела, назначать даты важных переговоров или принимать жизненные решения. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в марте 2021 года.
Даты новолуния и полнолуния в марте 2021:
Дата новолуния в марте 2021-го – 13 марта, суббота.
Дата полнолуния в марте 2021-го – 28 марта, воскресенье.
Фазы луны по числам в марте 2021:
- 1—5 марта — убывающая луна.
- 6 марта ― последняя четверть.
- 7—12 марта ― старая луна, или убывающий серп.
- 13 марта ― новолуние.
- 14—20 марта ― молодая луна, или растущий серп.
- 21 марта ― первая четверть.
- 22—27 марта ― растущая луна.
- 28 марта ― полнолуние.
- 29—31 марта — убывающая луна.
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