Фазы Луны так или иначе влияют на жизнь людей. И хотя некоторые относятся к этому довольно скептически, все же давно доказано, что Луна оказывает воздействие на самочувствие и эмоциональное состояние. Если вы знаете, в какой фазе находится небесное светило, можете смело планировать свои дела, назначать даты важных переговоров или принимать жизненные решения. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в марте 2021 года.

Даты новолуния и полнолуния в марте 2021:

Дата новолуния в марте 2021-го – 13 марта, суббота.

Дата полнолуния в марте 2021-го – 28 марта, воскресенье.

Фазы луны по числам в марте 2021:

1—5 марта — убывающая луна.

6 марта ― последняя четверть.

7—12 марта ― старая луна, или убывающий серп.

13 марта ― новолуние.

14—20 марта ― молодая луна, или растущий серп.

21 марта ― первая четверть.

22—27 марта ― растущая луна.

28 марта ― полнолуние.

29—31 марта — убывающая луна.

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