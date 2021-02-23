Церковные праздники в марте 2021: календарь православных праздников по дням
Март 2021 года для православных верующих ознаменуется Масленицей и началом Великого поста. Какие еще церковные даты будут отмечать в первом месяце весны? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в марте 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
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Церковные праздники в марте 2021 года
5 марта — Козельщанской иконы Божией Матери.
6 марта — Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
7 марта — святого Поликарпа Смирнского, неделя о Страшном суде.
8 марта — начало Масленичной недели.
13 марта — Родительская суббота.
14 марта — Прощеное воскресенье, окончание сырной седмицы.
15 марта — начало Великого поста; святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского і всей Руси.
17 марта — святого Герасима.
21 марта — Торжество православия.
27 марта — Вселенская родительская суббота 2-й недели Поста.
28 марта — мученика Никандра Египтянина; святого Григория Паламы, архиепископа Солунского.