Гороскоп на 24 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит с головой окунуться в новый роман, а кто должен заняться саморазвитием? Читайте гороскоп на 24 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды советуют не зацикливаться на прошлом и смотреть только вперед. Забыв старые обиды, вы сможете, наконец-то, выйти на новый уровень.

Телец

На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Не стоит ему доверять. Вполне возможно, что он принесет недобрые вести. Постарайтесь не наступить на старые грабли.

Близнецы

Прекрасное время для налаживания деловых контактов. Возможна небольшая командировка. Если вы хотите сменить работу, то начинайте потихоньку подыскивать варианты.

Рак

Возможны конфликты со второй половинкой. И вам придется очень хорошо постараться, чтобы вернуть расположение любимого человека. Да, вы тоже бываете виноваты.

Лев

Вам стоит задуматься о будущем. Подумайте, чего вы хотите. Возможно, пришло время перемен.

Дева

Вы слишком часто подавляете в себе негативные эмоции. Однако это не принесет ничего хорошего Помните: нельзя держать все в себе. Поговорите по душам с близким другом.

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Весы

Ваша проблема в том, что вы всегда и всем хотите доказать свою правоту. Не делайте так. Вы только сами себя истощаете.

Скорпион

Вы все слишком близко принимаете к сердцу. Постарайтесь абстрагироваться от чужих проблем и не пытаться помочь, если вас об этом не просят.

Стрелец

Неблагоприятный день для приема гостей и встреч с родственниками. Постарайтесь думать в первую очередь о себе. Вам нужно больше здорового эгоизма.

Козерог

Вы всецело решили посвятить себя работе. Это неплохо. Однако не забывайте о собственной жизни и удовольствиях. Одиноким представителям знака нужно чаще выходить в люди. Скоро весна. Вам срочно нужен головокружительный роман.

Водолей

С самого утра может возникнуть конфликт, который срочно нужно будет решать. Если вы прислушаетесь к своему сердцу и не будете затягивать с принятием решения, все закончится хорошо.

Рыбы

День стоит посвятить саморазвитию и творчеству. Сегодня вам стоит отказаться от финансовых вложений и полностью сосредоточиться на духовном развитии.

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