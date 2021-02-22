Сегодня, 22 февраля, на телеканале СТБ состоится показ 8-серийного фильма «Предвзятое отношение», автором которого является известная сценаристка Татьяна Гнедаш. Фильм будет идти в слоте СТБ-сериал с понедельника по четверг в 20:15. Но каким будет график трансляций? Подробнее читайте в материале.

График выхода сериала

22 февраля – 1, 2 серии

23 февраля – 3, 4 серии

24 февраля – 5, 6 серии

25 февраля – 7, 8 серии

Напомним, что «Предвзятое отношение» – это детективная драма. Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление.

По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный ее «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

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