22 февраля на телеканале СТБ состоится показ 8-серийного проекта «Предвзятое отношение», автором которого является известная сценаристка Татьяна Гнедаш. Производством сериала занималась компания Artforms Production. Кто снялся в проекте – узнайте из материала.

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Оксана Сташенко

Оксана Сташенко – известная актриса театра и кино. Родилась она 24 октября 1966 года. Она – народная артистка Республики Южная Осетия и очень востребованная актриса в Украине.

Сейчас Оксана Михайловна уделяет внимание общению с поклонниками на страницах социальных сетей, на официальном сайте, на гастролях по городам страны. Исходя из того, чем Сташенко делится в этих источниках, жизнь актрисы, наконец, вошла в тихую счастливую гавань семейной радости и размеренной творческой работы.

Глеб Михайличенко

Глеб Михайличенко – молодой актер, но несмотря на юный возраст, уже делает успехи и в театре, и в кино. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого в 2019 году.

Известно, что Глеб задействован в спектакле Театра на Подоле «КАИН XVIII». Это сказка на современный лад, где есть и история любви, и старый король. Но живут герои в мире современных технологий, так что этот спектакль интересен даже совсем юному зрителю.

Глеб Михайличенко играл в одной из серий третьего сезона телесериала «Женский доктор». В 2018 году он снялся в мелодраме «Затмение». Этот фильм – история о любви, которую главный герой пронес через года. Однако этот сюжет мало похож на сказку. Сила страсти приводит к трагическим последствиям. А еще Глеб сыграл персонажа Гошу в известном сериале «За витриной».

Ольга Радчук

Ольга Радчук родилась 16 марта 1970 года. Она – актриса театра, кино и дубляжа.

Актерское мастерство Ольга освоила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Впервые на экране появилась в 2007 году в фильме «Ван Гог не виноват» — украинской комедийной драме о заносчивом бизнесмене с железной хваткой Денисе Валевском.

Известно, что актриса участвовала в съемках мелодраматического сериала СТБ «За витриной» и фильма «Выбор матери».

Сергей Сипливый

Сергей Сипливый родился 4 августа 1962 года. Окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Сергей – ведущий актер Киевского академического драматического театра на Подоле, в котором работает с 1987 года. Он также сыграл главу секты в костюмированной драме «Крепостная».

Дмитрий Чернов

Дмитрий Чернов – украинский актер. Родился 6 декабря 1982 года в Запорожье. Окончил Днепропетровское театральное училище. Работает в Национальном академическом театре им. И. Франко.

Олег Шушпанников

Олег Шушпанников родился 4 июля 1968 года. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (курс Кужельного – Славинского).

Сыграл во множестве сериалов, один из которых – костюмированная драма «Крепостная», где Олег Шушпанников исполнил роль Лаврина Михайловича Драча – полковника, начальника тюрьмы.

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