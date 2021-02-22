Гороскоп на 23 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно сосредоточиться на себе, а кто должен постараться решить все конфликты? Читайте гороскоп на 23 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы достигли определенного успеха на профессиональном поприще. Однако не стоит зазнаваться. Взгляните по сторонам: вокруг много людей, у которых вы можете поучиться.

Телец

Вас ждет сложный день. Многое нужно успеть. Постарайтесь не паниковать и решать проблемы по мере их поступления. Не пренебрегайте помощью коллег. Вы не всесильны.

Близнецы

Удачный день для налаживания отношений с деловыми партнерами. Есть вероятность срочной командировки, а также неожиданного хорошего предложения по работе.

Рак

День крайне неблагоприятный. Начинается период отстаивания своих принципов, авторитета, внутренней свободы. Однако в попытке отстоять свое мнение не забывайте о чувствах других.

Лев

Прекрасный день, который лучше полностью посвятить второй половинке. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство, а те, кто в паре, могут вывести отношения на новый уровень.

Дева

Отличный день, чтобы сосредоточить свое внимание на здоровье. Вам стоит пройти профилактический осмотр у врача и заняться спортом.

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Весы

Прекрасный день, чтобы заняться ремонтом в доме. Пришла пора распрощаться с ненужными вещами. И людьми. Поступайте так, как будет лучше только вам.

Скорпион

День, наполненный конфликтами и скандалами. Не пытайтесь доказывать свою правоту. Лучше подумайте, как решить все вопросы.

Стрелец

С самого утра на вас навалится огромное количество вопросов, которые потребуют от вас сильного включения. Чтобы решить сложные задачи, обратитесь к близким людям. Главное, не замыкайтесь в себе.

Козерог

Благоприятный день только для тех представителей знака, которые занимаются бизнесом. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного.

Водолей

Пассивный день. Постарайтесь ограничить любую активность и сосредоточиться на саморазвитии и раздумьях о будущем. Пришло время сделать выбор: как вы хотите жить? Все зависит только от вас.

Рыбы

Вы очень много времени посвящаете работе. Однако забываете о том, что и на личную жизнь нужно найти время. Вы достойны счастья. Так займитесь его поиском.

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