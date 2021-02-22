Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Что посмотреть в марте 2021 в кино: лучшие кинопремьеры

22.02.2021

2020 год стал очень сложным для кино. Но, несмотря ни на что, график премьер продолжает радовать киноманов хорошими картинами. Какие фильмы выйдут в прокат в марте 2021 года? Читайте в нашем материале пятерку лучших кинопремьер. Приятного просмотра! 

Больше по теме: Детективные сериалы: премьеры 2021 года

кино 2021

«Афера Оливера Твиста»

Драма-боевик производства Великобритании выйдет в прокат в Украине 4 марта. Это остросюжетный фильм о жизни юного талантливого художника, который пытается достичь успеха, но совершенно случайно попадает в банду, главная цель которой — дерзкая кража бесценной картины. Но сможет ли художник предать свои моральные идеалы, или все же искусство для него важнее денег? 

кино 2021

«Голос любви»

Прекрасная музыкальная драма, которая способна свести девочек-подростков с ума! Фильм выходит в прокат также 4 марта. В центре сюжета ― история юной провинциальной девушки с уникальным голосом, которую случайно находит именитый продюсер. У нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но получится ли у героини преодолеть все препятствия? Особенно, когда главной в жизни становится любовь…

кино 2021

«Райя и последний дракон»

Мультфильм для всей семьи, премьера которого состоится 5 марта. Это отличная история об отважной воительнице по имени Райя. Девочке и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего живого дракона, с помощью которого Райя сможет вернуть надежду на победу над могущественным врагом. Это замечательная история о дружбе, верности, силе и борьбе за справедливость. 

кино 2021

Больше по теме: Что выйдет на Netflix зимой 2021 года?

«Гениальное ограбление»

Приключенческий фантастический фильм выйдет в прокат 25 марта. Это история о юном гение Томе, который вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие — мозг.

кино 2021

«Годзилла против Конго»

Премьеру этого фильма ждали многие. И вот, наконец, свершилось! 26 марта во всех кинотеатрах страны можно понаблюдать за эффектным и неравным сражением Годзиллы против Конго. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших…

кино 2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить