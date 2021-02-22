2020 год стал очень сложным для кино. Но, несмотря ни на что, график премьер продолжает радовать киноманов хорошими картинами. Какие фильмы выйдут в прокат в марте 2021 года? Читайте в нашем материале пятерку лучших кинопремьер. Приятного просмотра!

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«Афера Оливера Твиста»

Драма-боевик производства Великобритании выйдет в прокат в Украине 4 марта. Это остросюжетный фильм о жизни юного талантливого художника, который пытается достичь успеха, но совершенно случайно попадает в банду, главная цель которой — дерзкая кража бесценной картины. Но сможет ли художник предать свои моральные идеалы, или все же искусство для него важнее денег?

«Голос любви»

Прекрасная музыкальная драма, которая способна свести девочек-подростков с ума! Фильм выходит в прокат также 4 марта. В центре сюжета ― история юной провинциальной девушки с уникальным голосом, которую случайно находит именитый продюсер. У нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но получится ли у героини преодолеть все препятствия? Особенно, когда главной в жизни становится любовь…

«Райя и последний дракон»

Мультфильм для всей семьи, премьера которого состоится 5 марта. Это отличная история об отважной воительнице по имени Райя. Девочке и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего живого дракона, с помощью которого Райя сможет вернуть надежду на победу над могущественным врагом. Это замечательная история о дружбе, верности, силе и борьбе за справедливость.

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«Гениальное ограбление»

Приключенческий фантастический фильм выйдет в прокат 25 марта. Это история о юном гение Томе, который вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие — мозг.

«Годзилла против Конго»

Премьеру этого фильма ждали многие. И вот, наконец, свершилось! 26 марта во всех кинотеатрах страны можно понаблюдать за эффектным и неравным сражением Годзиллы против Конго. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших…

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