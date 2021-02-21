Как провести грядущую неделю? Куда вложить все свои усилия? Читайте гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Новые денежные поступления в первой половине недели могут усыпить вашу бдительность, не переоценивайте своих финансовых возможностей. Денег пока будет приходить немного, а вот расходы грозят существенно увеличиться.

Телец

Финансовое положение начинает стабилизироваться. Особенно удачной в денежном плане обещает стать среда. Однако с крупными покупками пока спешить нежелательно. В пятницу не впутывайтесь в авантюры и не будьте слишком доверчивы.

Близнецы

Ваши дела идут отлично! Вы еще раз убедитесь, что нашли просто блестящий выход из сложной и запутанной ситуации и даже оказались в выигрыше. Ждите дополнительную прибыль и интересные деловые предложения. Ваши идеи приносят успех.

Рак

В понедельник и среду будьте максимально внимательны и даже подозрительны, чтобы не стать жертвой обмана. В пятницу от вас потребуется дипломатичность и любезность в отношениях с начальством или деловыми партнерами. И вы сможете рассчитывать на прибыль.

Лев

Постарайтесь быть осторожнее в финансовых операциях, особенно в переводах онлайн. В целом, неделя способствует улучшению финансового положения и крупным приобретениям, которые лучше делать в выходные.

Дева

Постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие, бурное проявление чувств грозит помешать вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не те результаты, которые ожидали. Если вы руководитель, звезды советуют в четверг созвать совещание.

Весы

Финансовое положение стабильно, но деньгами сорить нельзя. Во вторник вероятны солидные денежные поступления. В пятницу могут возникнуть непредвиденные расходы, постарайтесь найти спонсора или хотя бы помощника в делах.

Скорпион

Неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятна прибыль и крупные денежные поступления. Четверг можно посвятить покупке подарка для любимого человека, ведь он явно вдохновляет вас на активные действия и успех.

Стрелец

Финансовое положение достаточно стабильно, во вторник или четверг вероятны незначительные денежные поступления. В пятницу ждите интересных деловых предложений, вы можете найти прибыльную подработку.

Козерог

Изменения финансового положения на этой неделе будут происходить лишь к лучшему. Вы сможете побаловать домашних или приобрести нечто приятное для себя. Вполне можно взять кредит, например, на покупку машины.

Водолей

Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице, но для этого придется оказаться в нужном месте в нужное время. В середине недели вероятны непредвиденные расходы на близких людей. Пятница грозит принести обман и разочарование.

Рыбы

В понедельник лучше не заключать контрактов и не планировать серьезных деловых встреч. В среду есть вероятность поступления довольно приличной суммы, возможно, именно эти деньги стоит отложить на отдых.

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