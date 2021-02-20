Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 21 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Успех Овну принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, звёзды и не склоняют Овна к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Овен предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Телец

Звезды то и дело будут склонять Тельца давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Телец будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну, а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого он облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Телец безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько сами Близнецы. Они будут склонны раздражаться на все, их способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Рак

С самого утра все может валиться у Рака из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но звёзды не склоняют Рака к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Рак рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого не успеет сделать, зато и не сможет ничему навредить.

Лев

Льву необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в планы Льва, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».

Дева

Звезды будут требовать от Девы внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ней рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Девы понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Деве придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Деву перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды советуют Деве, если это в ее силах, помочь, – сделанное добро обязательно к ней вернется, а мир станет светлее и лучше.

Весы

Окружающие способны вылить на голову Весов немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Весов будут бросаться в глаза окружающим, ну, а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Весам огорчений, им стоит отнестись ко всему с долей юмора.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпиона о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло ущерба делам и репутации Скорпиона, звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для любой информации. А кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Стрелец

В Стрельце проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Стрелец будет считать деньги: этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки способны радовать Стрельца долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шопинг.

Козерог

Во всех делах на первом месте у Козерога будет стоять свое «Я»! Звёзды наделят его огромными запасами уверенности в себе. Из-за этого Козерог будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Козерога вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Водолей

Звезды советуют Водолею уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Водолей уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Водолею не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Рыбы

Гороскоп Рыб не предполагает избытка реалистичности – Рыбы способны поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым они станут свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Рыбы испытают чувство дежавю или на их глазах произойдет удивительное событие, совпадение либо явление. А может быть, между Рыбами и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

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