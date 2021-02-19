Сериал «Слід» в разных странах

6 марта в 13:10 в эфир телеканала СТБ выйдут премьерные черии детективного сериала «Слід». Это адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Этот проект достаточно успешен во многих странах мира. Читайте в нашем материале информацию о самых популярных ремейках израильского формата.

«C.S.I.: Место преступления» (США)

CSI: Crime Scene Investigation — телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории Лас-Вегаса, которые расследуют одно или несколько преступлений, совершенных в Лас-Вегасе или его окрестностях.

Премьера сериала состоялась 6 октября 2000 года на канале CBS. В течение 15 лет зрители с интересом наблюдали за тем, как опытные специалисты раскрывают самые резонансные преступления.

«C.S.I.: Место преступления» получил целых три спин-оффа: «C.S.I.: Место преступления Майами» (2002—2012), «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» (2004—2013) и «C.S.I.: Место преступления ― киберпространство» (2014). В дополнение к этому были выпущены ряд комиксов, видеоигр и новелл, основанных на вселенной CSI.

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«Ślad» (Польша)

«Ślad» — польская детективно-криминальная драма производства Tako Media. Группу отдела специальных расследований CWŚ возглавляет Рената Рожанска. Именно под ее началом специалисты занимаются расследованием резонансных преступлений. Премьера сериала состоялась на телеканале «Polsat» 18 сентября 2018 года. За два года в эфир вышло больше ста эпизодов. Картина пользуется широким успехом у зрителей.

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«След» (Россия)

«След» — российский криминальный телесериал, рассказывающий о сотрудниках вымышленной спецслужбы — Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. Премьера сериала состоялась 3 сентября 2007. На данный момент он является самым продолжительным сериалом в РФ по количеству серий. Существует три спин-оффа сериала: «Садовник», «След-52» и «Акватория».

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