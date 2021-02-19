Существует огромное количество рецептов блинов на любой вкус: на молоке, кефире, воде, сладкие, соленые и множество других. У любой хозяйки есть свой секрет приготовления. Каждый уникален и достоин внимания. Где же найти рецепты блинов? Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева собрала всевозможные рецепты самых вкусных блинов.

Больше по теме: Масленица: традиции наших предков

Ингредиенты:

Приготовление:

Смешать муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешать и постепенно добавить воду.

Снова перемешать, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны.

Жарить на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать.