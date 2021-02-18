Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватывают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых знаменитый шеф-повар, судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво.

В откровенном интервью Эктор рассказал, как переживал в детстве из-за давления семьи, почему подростком пытался совершить суицид, о каких отношениях мечтает и в чем для него заключается сила мужчины.

Video: #Сильный. Эктор Хименес-Браво

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипах.