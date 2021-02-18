Рецепт блинов с апельсиновой карамелью на Масленицу 2021
18.02.2021
Идеальный рецепт блинов на Масленицу 2021 ищут все хозяйки. Каждая хочет удивить своих родных тонкими и вкусными кулинарными шедеврами. Своим любимым рецептом блинчиков с апельсиновой карамелью поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.
Ингредиенты для теста:
- мука — 130 г
- сахар — 20 г
- молоко — 300 мл
- яйца — 3 шт.
- цедра 1 апельсина
- «ореховое» масло — 60 г
- апельсиновый ликер (по желанию) — 50 мл
- соль — щепотка
Ингредиенты для апельсиновой карамели:
- сахар — 40 г
- сливочное масло — 20 г
- апельсиновый ликер или черный ром (по желанию) — 20 мл
- филе, сок и бланшированная цедра 2 апельсинов
Приготовление «орехового» масла:
- Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Появится характерный запах фундука.
Приготовление блинов:
- Смешайте яйца с сахаром и добавьте апельсиновый ликер.
- Засыпьте муку, соль и цедру апельсина. Перемешайте все венчиком, чтобы не было комочков.
- Введите все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое «ореховое» масло.
- Жарим блины на сковороде.
- Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 2–3 см.
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Приготовление апельсиновой карамели:
- С апельсина снимаем цедру.
- Вырезаем филе апельсинов.
- На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно.
- Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
- Добавляем апельсиновый ликер и ждем еще несколько секунд до испарения спирта.
- Добавляем апельсиновый сок, филе и бланшированную цедру.
- Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.
Приятного аппетита!
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