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Как говорить с ребенком о насилии: советы Дмитрия Карпачева

18.02.2021

Насилие над детьми может произойти в любое время. Очень важно, чтобы ребенок понимал и мог отличить плохое отношение к себе от хорошего. Поэтому задача родителей правильно объяснить, какие действия посторонних могут расцениваться как непристойное. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев рассказал, как говорить с детьми о насилии.

супермама

Во время откровенного разговора с участницами Яна рассказала историю о сексуальном насилии в детстве. Ее отчим частенько позволял себе трогать девочку в интимных местах и заставлял трогать себя. Такие события не могли не сказаться на развитии Яны.

К сожалению, по статистике, более чем в 70 % случаев сексуальное насилие над детьми совершают родственники или близкие им люди. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев призвал родителей отнестись к такой ситуации со всей серьезностью и пониманием.  

«Самое страшное, чего боится ребенок, который решился рассказать маме о сексуальном насилии, это услышать “Я тебе не верю. Такого не может быть”. Очень важно отнестись к такой ситуации со всей серьезностью и обязательно выяснить правду».  

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Больше советов о воспитании детей смотрите в проекте «Супермама».  Премьера 3-го сезона состоится уже 8 марта. 

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