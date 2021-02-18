Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 19 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы легко справитесь даже с самыми трудными рабочими и учебными задачами. Вам удастся сосредоточиться на важных делах и отложить второстепенные, правильно расставить приоритеты. Отнеситесь к поставленным задачам со всей серьезностью, и вы произведете благоприятное впечатление на руководство и деловых партнеров.

Телец

Вы можете сделать что-то плохое, даже сами того не желая: просто ситуация подкинет вам новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило вас из колеи, звезды советуют быть готовыми к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Близнецы

Этот день обещает пройти достаточно спокойно, но только спокойствие это будет мнимым. На самом деле вам просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Рак

День позитивной энергии и спокойного отдыха, вам пора перевести дух. Дабы построить взаимоотношения с любимым человеком, нужно научиться понимать друг друга. Добиться этого, конечно, непросто, но терпение, такт и нежность станут надежными помощниками в столь непростом деле.

Лев

Вы будете настроены упорно, как никогда, и нацелены только на победу. Даже если в каком-то деле вы потерпите крах, вы будете повторять попытки снова и снова, пока не достигнете успеха. Время принятия решений прошло, вам необходимо действовать.

Дева

Звезды советуют вам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, вам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все.

Весы

Вы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, даже если вы заранее спланировали этот день, от вас не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Ваши планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед вами новые возможности.

Скорпион

Лучшее, что вы можете сделать в пятницу, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми — с родителями и с детьми. Звезды советуют устроить для них маленький сюрприз, например, организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе.

Стрелец

Этот день склоняет вас к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат вам вариантов поразвлечься, в вас может проснуться талант организатора, и вы быстро придумаете, с кем, когда и куда можно пойти.

Козерог

День обещает быть весьма критическим. Вам, возможно, придётся столкнуться с недоброжелателями и обманщиками. Постарайтесь избегать новых знакомств, а также попробуйте проявить сдержанность в общении со знакомыми и друзьями.

Водолей

Ваша харизма будет помогать вам и на работе, и дома, и в общении с людьми. Люди будут идти за вами и верить вам. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что вы смотрите на них сверху вниз, ваше преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Рыбы

Вы пойдете к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану — отлично, если же в них наметилась пробуксовка, лучше вам проявить гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.

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