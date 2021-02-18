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Глинтвейн: рецепты классического и безалкогольного напитка от участников «МастерШеф»

18.02.2021

Зимой глинтвейн — самый подходящий напиток. Он согревает, вкусно пахнет и может быть безалкогольным. Секреты приготовления глинтвейна от участников «МастерШеф» найдете в материале.

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Как готовить глинтвейн:

  1. Смешать вино со вторым напитком.  
  2. Разогреть смесь в кастрюле на небольшом огне.
  3. Добавить нарезанные тонкими слайсами фрукты.
  4. Перемешать.
  5. Добавить специи.

Португальский глинтвейн

Ингредиенты:

  • Портвейн — 375 мл
  • Крепленое вино «Мадейра» — 375 мл
  • Апельсин — 1 шт.
  • Палочка корицы — 2 шт.
  • Гвоздика

Французский кофейный глинтвейн

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино — 200 мл
  • Эспрессо — 1 порция
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Имбирь
  • Апельсин — 2 дольки
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кардамон (по вкусу)
  • Гвоздика (по вкусу)
  • Бадьян (по вкусу)

Английский глинтвейн

Ингредиенты:

  • Темный ром — 2 ст. л.
  • Красное сухое вино — 45 мл
  • Лимон — 1 ломтик
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Мускатный орех — 1 ч. л.
  • Палочка корицы — 1 шт.

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Испанский глинтвейн

Ингредиенты:

  • Сухое красное вино — 1 бутылка
  • Мандарин (с цедрой) — 1 шт.
  • Лимонная кожура — 4 полоски
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Ванильный стручок — половина
  • Бренди — ¼ стакана
  • Мускатный орех — 1 ч. л.

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Немецкий глинтвейн

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино — 1 бутылка
  • Сахар — ¼ стакана
  • Анис — 1 шт.
  • Лимон — ½ шт.
  • Гвоздика — 3 шт.
  • Кардамон — 3 стручка

Итальянский белый глинтвейн

Ингредиенты:

  • Белое полусладкое вино — 1 бутылка
  • Апельсин — 1 шт.
  • Грейпфрут — ¼ шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Палочка корицы — 1 шт.
  • Сухая гвоздика
  • Бадьян — 1 шт.

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Скандинавский глинтвейн

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино — 1 бутылка
  • Коньяк или водка — ½ бутылки
  • Гвоздика сушеная — 25 шт.
  • Палочка корицы — 5 шт.
  • Изюм — ½ чашки
  • Очищенный миндаль — 1 стакан
  • Кардамон — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 стакана
  • Апельсин — 1 шт.

Болгарский яблочный глинтвейн

Ингредиенты:

  • Розовое вино — 1 бутылка
  • Сахар — 200 г
  • Яблоки — 200 г
  • Черный перец — 15—20 горошин
  • Палочка корицы — 2 шт.
  • Гвоздика — 10 г
  • Лимон — 1 шт.

Вишневый глинтвейн

Ингредиенты:

  • Красное десертное вино — 2 бутылки
  • Вишневая наливка — 500 мл
  • Гвоздика — 5—6 шт.
  • Молотая корица — щепотка
  • Лимон — 1 шт.

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Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

  • Темный виноградный сок — 1 л
  • Гвоздика — 4 стручка
  • Бадьян — 2 шт.
  • Корень имбиря — 1/3 шт.
  • Молотая корица — 1/4 ч. л.
  • Мускатный орех — на кончике ножа
  • Лимон — 1 шт.

Приятного аппетита!

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