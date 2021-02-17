«Супербабушка»: СТБ объявляет кастинг на новый проект
17.02.2021
Телеканал СТБ готовит для вас подарок — кастинг на новый проект — «Супербабушка». Все детали читайте в нашем материале.
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Новый проект для супербабушек! Если вы воспитываете внуков, лучше родителей знаете, что им нужно, и считаете, что заслуживаете звания супербабушки, этот проект для вас! Звоните по телефонам:
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