Сильный: СТБ и «Холостяк» продолжают кампанию противгендерных стереотипов

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватывают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого ― откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Кампания стартует 17 февраля на всех диджитальных площадках телеканала СТБ.

#Сильный ― это 14 интервью, в которых герои расскажут о своем отношении к шаблонному представлению общества об «идеальном мужчине». Лицами кампании стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; бизнесмен, блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен, блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; избранник первой украинской Холостячки, автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка», бизнесмен Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны, владелец бренда «Ювелирный татуаж» Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

Это будет откровенный и глубокий разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли сильный мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться к психологу, поставить карьеру второй половинки выше своей или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Интервью будут выходить ежедневно с 18 февраля по 3 марта (инстаграм, фейсбук, ютуб и сайт СТБ).

Мы уверены, что нетрадиционный ракурс разговора об этой проблеме, кроме прочего, позволит вовлечь в диалог и тех, кто обычно отмалчивается или вовсе отрицает влияние стереотипов. И призываем всех украинцев присоединиться к борьбе с гендерно обусловленными стереотипами, делиться своими историями под хештегами #Сильный и #СильнаЯ.

* Напомним, StarLightMedia – медиагруппа № 1 в Украине и первая украинская медиакомпания, которая ориентируется в своей работе на Цели устойчивого развития ООН. Группа реализует ряд проектов, связанных с заданиями 5-й цели устойчивого развития «Гендерное равенство»: борьба с дискриминацией и насилием; поощрение равного участия в домашних делах и родительстве; расширение экономических возможностей женщин. На первый взгляд, эти темы относятся к разным аспектам борьбы за права человека, но они имеют общую предпосылку. Фактор, который влияет на каждую из указанных проблем и поддерживает ее развитие, ― стереотипы.

Video: #Сильный: СТБ и «Холостяк» продолжают кампанию противгендерных стереотипов

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипах.