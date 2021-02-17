Искушенные модницы с наступлением нового времени года постоянно находятся в поиске самых свежих идей нейл-арта, стараясь не отставать от трендов и держать руку на пульсе моды. Смотрите тренды маникюра на длинные ногти на зиму 2021 прямо сейчас!

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На пике популярности зимой 2021 станет маникюр с глубокими цветовыми решениями – от манящих глубоких тонов до нежных пастельных оттенков. Главное правило в выборе лака для зимнего маникюра в любом из направлений – это холодная цветовая гамма.

Зимой 2021 актуальными будут дизайны ногтей в традиционных нейл-техниках – лунный, градиент, французский в модном представлении. Подбирая зимний маникюр на каждый день и в офис, отдавайте предпочтение минимализму, оригами, графическим мотивам. Рассматривая же ультрамодный маникюр для торжества зимой 2021, обратите внимание на втирку и пудру — они создают как яркий, так и лаконичный манящий эффект на ногтях.

Помимо забавных принтов, зимний дизайн ногтей предусматривает вариации с красочными и захватывающими пейзажами, полупрозрачными зарисовками в растительном стиле, а также тематические рисунки с эффектными наклейками-слайдерами. Не бойтесь пробовать новый и непривычный зимний дизайн, демонстрируя свежие тренды и направления в нейл-индустрии 2021 года на своих ручках.

Белый зимний нейл-арт

Безупречный белый – всегда простой и лаконичный маникюр, который должен стать для вас must have этой зимой. Белый хорош и на коротких, и на длинных ногтях. Сделать зимний маникюр в белом цвете изящным помогут вензеля и кружевные мотивы на отдельных пальчиках, россыпь блесток, очертание лунок тоненькими веточками, бульонки, а также цветная фольга.

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Игривые и забавные зверушки

Вы приуныли от зимней непогоды, хотите зарядиться позитивными эмоциями и поднять настроение не только себе, но и окружающим? Тогда почему бы не выбрать в качестве зимнего дизайна ногтей 2021 года рисунки с мультяшными и игривыми животными. Модный маникюр зимы очень эффектно выглядит с пингвинами и оленями, белыми медведями и мишками Тедди, зайчиками и кошечками. Дополнят же рисунки зверушек дизайн «свитер», омбре, а также декоративные средства для маникюра зима 2021 года.

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Стильное оригами

Зимой 2021 украсьте несколько пальчиков эффектным оригами. Такой маникюр смотрится очень сдержанно, особенно выполненный на матовом покрытии. Также стоит применять приглушенные тона – винный, бордо, сливовый, бежевый и кремовый. Графически выполненные животные-оригами в зимнем дизайне ногтей 2021 имеют очень стильный и непринужденный вид.

Инкрустация камнями

Рождественские и новогодние мотивы непременно должны отражаться и в трендовом зимнем дизайне ногтей. И в этом важную роль нейл-мастера отводят камням. Покрытые лунки, снежинки из камушков, вся поверхность ноготка или же дополнение зимней композиции в нейл-арте – выбирать вам.

Зимний «sweet bloom»

Запомнится интересный зимний нейл-арт в технике «sweet bloom», создающей очаровательные и потрясающие объемные рисунки на ногтях. Нежность маникюра «sweet bloom» этой зимой не оставит ваши ручки без внимания — это уж точно!

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