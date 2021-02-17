Любимая книга Сергея Притулы – сказка о конце света

Если конец света наступит в субботу, Сергей Притула провел бы время с семьей и, возможно, еще раз перечитал любимую книгу о конце света. Этой книгой он поделился с журналисткой «Вікна-новини» на СТБ Эммой Антонюк.

«Добрые предвестники» Терри Пратчетта и Нила Геймана – смешная сказка для взрослых о конце света. Она помогает политику и шоумену любить мир вокруг.

«Года 2–3 назад я наткнулся на книгу и просто влюбился в нее. Определенную часть своей жизни я был тесно связан с юмором, и эта книга им пропитана, пронизана и на нем основана».

Из книги читатель узнает, за что на земле за все отвечают ангелы и демоны. Сергей Притула уверен: людей в сфере обслуживания с «кислой миной» придумали именно демоны. А еще – микрокредиты.

«Процентов 10 сообщений мне – это просьба помочь закрыть микрокредиты и одолжить где-то 15 тысяч гривен!».

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О чем книга «Добрые предвестники»?

Армии добра и зла в полной готовности: Атлантида поднялась со дна. Вместо дождя с неба падают лягушки, а мировые лидеры занесли пальцы над ядерными кнопками. В это время два агента Ада и Рая, которые 6000 лет служили на Земле и полюбили свою жизнь на ней, решили объединиться, чтобы саботировать конец мира и спасти человечество.

«Она максимально перекликается с существующим положением дел в украинской политике. У нас люди умеют перессориться даже из-за того, что должно быть на елке: шляпа или звезда. Но перед угрозой пришествия антихриста с северо-востока у нас в государстве должны были объединиться вокруг какой-то общей идеи и ангелы, и демоны, и те, кто не определился».

Каждую пятницу на СТБ в программе «Вікна-новини» смотрите новую книжную рекомендацию от влиятельных и известных украинцев. На этой неделе Эмма Антонюк встретится с Машей Ефросининой.

В новой рубрике «Вікна-новини» украинские звезды рассказывают журналистке Эмме Антонюк об их любимых книгах, о тех изданиях, которые повлияли на их жизнь, становление и мировоззрение. Кроме развлекательной функции, «Вікна» ставят более важную и глобальную цель этого проекта – продвигать разножанровые книги среди зрителей и тем самым побуждать украинцев к их прочтению.

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