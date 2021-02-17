Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 18 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овна ждет настоящий мозговой штурм, но без этого не решить важные задачи. Чтобы преодолеть все нависшие трудности, придется изменить тактику поведения. Оставьте позади сомнения, у вас колоссальный запас энергии. Единственное, что не помешает сделать – провести тест на профессионализм. Учиться никогда не поздно, можно пойти на курсы.

Телец

Звезды не советуют Тельцу сдаваться, даже если кольцом окружат завистники и конкуренты. День сложный, но шансов стать победителем – море. Главное, в нем не утоните, если резко вырветесь вперед. Гордыня помешает в личной жизни. Человек, которому вы нравитесь, назначит встречу. Если прислушаетесь к голосу сердца, то полетите на крыльях любви.

Близнецы

Бесполезный, но многогранный день ждет Близнецов в плане работы. Но причина того, что многие проекты останутся нереализованными, в вас. Хватаясь за одно и другое, вы не получите результата. Серьезнее отнеситесь к финансовому положению, не тратьте много денег. Но если нужно купить подарок любимому человеку, то здесь не экономьте.

Рак

Рака ожидают серьезные переговоры и важные встречи. Даже если вы не занимаете руководящий пост, все равно наденьте парадно-выходной костюм. Безупречно сложится работа, связанная с техникой и компьютером. Вы покажете настоящие чудеса, когда быстро справитесь с поставленными задачами. Вечер лучше провести в одиночестве и отдохнуть.

Лев

18 февраля Льву лучше гнать все серые мысли прочь, пока они не довели до депрессии. Если есть возможность, то умственную работу поменяйте на физический труд. Даже уборка снега пойдет на пользу. Какой-то важный разговор испортит неожиданный звонок. Но обстоятельства не изменишь, смиритесь с возникшей ситуацией.

Дева

Битва за все новое и креативное – вот что ожидает Деву, которая никак не может выйти из зоны комфорта. Это придется сделать, вопреки желаниям и обстоятельствам. Отличный день для смены места работы, поиска еще одного источника денег и важных встреч. Ни от чего не отказывайтесь, особенно от командировки за границу. Она будет очень успешной.

Весы

Больше всего на свете Весы боятся оказаться бесполезными. И в четверг ощущение, что вы никто и звать вас никак, будет преобладать. Но это временные трудности и заблуждения, измените свое отношение к ситуации. Не исключены проблемы с получением денег. Если своевременно не обратитесь за помощью, то вообще не вернете то, что вам принадлежит.

Скорпион

День трудовой и доблестный ждет Скорпиона. Мысли будут крутиться вокруг отпуска, но на него еще нужно накопить денег. А пока работайте на износ, чтобы потом ни в чем себе не отказывать. В отношениях с коллегами потребуются аргументы, а не только факты. Если вокруг важного вопроса или проекта возник спор, то ведите себя уверенно и грамотно.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцу успешный день, если не вмешиваться в чужие дела. Занимайтесь тем, что вам предназначено. Возможно, судьба будет не только испытывать на прочность, но и менять ваши планы. Личная жизнь будет больше напоминать конструктор, поэтому плыть по течению не получится. Будьте инициативнее, чтобы ничего не испортить.

Козерог

Козерога ожидают конфликты с людьми, от которых он всегда видел только добро и поддержку. Но сваливать все лишь на свое импульсивное настроение не следует. Не пытайтесь всех склонить на свою сторону, это ошибочно. Благодаря планированию бизнесмены удачно преодолеют все препятствия. Только не делайте чересчур крупные взносы.

Водолей

Трудозатратный день ждет Водолея, но лениться и убегать от трудностей нельзя. Иначе они вернутся с новой силой и отнимут массу времени. Материальное положение сносное, но вас оно мало устраивает. Появятся мысли о новой работе, вспомните предложения, от которых опрометчиво отказались. Вечером возможна романтическая встреча.

Рыбы

18 февраля Рыбам удастся осуществить то, о чем они мечтали. Только не лгите себе, вы действительно этого хотите? Ситуация изменилась, как и ваш настрой. В рабочей сфере понадобится приличная подзарядка, чтобы продвинуться вперед. Но поиски чего-то нового не увенчаются успехом. Будьте искренни в отношениях с близкими родственниками.

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