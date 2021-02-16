Половое воспитание детей: советы Дмитрия Карпачева

Как и когда правильно говорить с детьми о сексе? Стоит ли утаивать информацию и ждать до переходного возраста или лучше с пеленок резать правду-матку? Одна их героинь второй недели психологического реалити «Супермама», ленивая мама Женя не скрывает от своих детей ничего! Она говорит о сексе, а еще — не прячет интимные игрушки. Но правильно ли это? Об этом расскажет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Во время ревизии квартиры участницы нашли у ленивой мамы Жени книги «про это» и секс-игрушки. Конкурентки возмутились такому свободному отношению к теме интима.

Однако у эксперта по вопросам детской возрастной психологии на этот счет немного другое мнение. Он уверен, что начиная с трех лет ребенок должен понимать, что у него есть половые органы, он должен знать, как они на самом деле называются и для чего нужны.

«Такой подход к сексуальному воспитанию у многих родителей вызывает удивление и осуждение. Но дети должны знать, что это интимные органы, к которым можно прикасаться только с разрешения ребенка. И если кто-то чужой пытается дотронуться к этой зоне, нужно кричать, обращать на себя внимание окружающих и обязательно рассказать об этом родителям. Это вопрос безопасности ребенка».

Однако наличие секс-игрушек в свободном доступе для детей, по мнению Дмитрия Карпачева, ‒ не очень хорошо. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что дети не должны видеть, как их родители занимаются сексом.

«Дети должны видеть, что родители любят друг друга, что они обнимаются и целуются. Но ни при каких обстоятельствах они не должны видеть половой акт между родителями. Иначе во взрослой жизни у них могут появиться сложности в интимных отношениях или разного рода сексуальные проблемы. Присутствие детей во время полового акта родителей ‒ табу».

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