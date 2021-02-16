Сегодня, 16 февраля, королева кинематографа отмечает день рождения. Редакция STB.UA поздравляет Оксану Байрак с праздником и желает бесконечного творческого вдохновения.

Возможно всё, когда ты Оксана Байрак! Успешный и известный продюсер, режиссер и актриса Оксана Байрак отмечает день рождения.

«Даже звёзды не выше любви, которая соткала эту невероятно светлую, беловолосую девочку. Соткала из космических крупинок нежности, ранимости, доброты и обрамила всё заразительнейшим смехом, в котором смешались лучи волшебного крымского солнца и брызги волн так любимого девочкой Чёрного моря. В этом симбиозе ей ничего не оставалось, как воспринять с огромным знаком ПЛЮС мир под названием Планета Любовь. Аксиомно. Моя космически красивая мамуля. Мой гениальный, космически харизматичный папа. Именно вы подарили мне Планету Любовь, Повелительницей которой я стала. Проекция этого главного постулата бесконечности транслируется мною теперь в миллионы сердец. С надеждой, что мои чаяния — это и есть Священный Грааль для всех и для каждого. Поумничала, а теперь от символизмов к упрощению. В общем, с Моим Днём меня, любимую!!! Маленькую, зашкаливающе счастливую девочку, которой я, слава Богу, в душе осталась», — написала Оксана Байрак.

Редакция STB.UA поздравляет Оксану Байрак с днем рождения и желает успехов в карьере, личной жизни и творчестве!

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